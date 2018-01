6 gode tips til hvordan å få sunt, velpleid hår

Du går kanskje og drømmer om sunt, velstelt og langt hår, men dessverre kommer ikke det helt av seg selv.

Et velpleid hår krever stell, og derfor spurte vi Therese Haugsnes, frisør og daglig leder ved Sayso på Storo om hennes beste tips til pleie av håret.

- Det er viktig å ta vare på håret sitt. Med noen enkle grep kan du få et sunnere og sterkere hår. Et frisørbesøk skal også være en opplevelse i en hektisk hverdag, hvor du får slappe av litt.

Les også: 5 gode tips for å få håret ditt til å vokse raskere

Therese Haugsnes, daglig leder av frisørsalongen Sayso på Storo.





1. Gå jevnlig til frisøren

- Selv om du sparer, bør du klippe håret jevnlig for å holde det sunt, sier Therese til Side2.

Ingen grunn til å droppe stussingen, selv om du ønsker deg hår ned til rumpa, altså.

Hvor ofte du bør klippe deg kommer an på flere ting, blant annet hvor fort håret ditt vokser, hvor slitt håret ditt er og hva slags frisyre du har. Derfor - spør frisøren din hva hun eller han anbefaler akkurat til deg.

Har du lyst på nydelig, sunt hår, bør du stikke innom frisøren for en klipp med jevne mellomrom.





2. Kur håret ofte

Mange tror kanskje at balsam gjør det samme som en hårkur, men det stemmer ikke.

- Balsam lukker bare skjellagene, mens en kur trekker seg inn i hårstråene og bygger opp håret, forteller frisøren.

Hun anbefaler å ta en hårkur minst én gang i uken for å gi håret nok pleie.

Du bør også høre med frisøren din hva slags kur du bør bruke til ditt hår, for dette er også veldig individuelt. Noen trenger for eksempel tilførsel av fukt.

- Veldig mange tror de trenger hårkur med proteiner. Lyst, kjemisk behandlet hår trenger en proteinhårkur, men for andre kan dette gjøre at håret blir for «hardt» og at det derfor brekker. Det viktigste rådet her er å gå til en frisør og få veiledning, for noe som passer for andre, er ikke nødvendigvis riktig for deg.

Les også: 6 kjendiser som rocker roséhår

Og denne: Emilia Clarke har bleket håret Daenerys Targaryen-hvitt

Har du bleket lyst hår, bør du gå for en hårkur med proteiner. Men det er ikke riktig for alle.





3. Husk varmebeskyttelse!

Bruker du mye stylingverktøy med varme, for eksempel rette- eller krølltang, er dette et viktig punkt for deg.

- Det legger seg utenpå håret som en hinne og tar av for støyten og beskytter håret ditt mot slitasje.

4. Leave-in-produkter

- Leave-in-produkter beskytter håret mot vær, vind og frie radikaler. Det kan for eksempel være en olje eller stylingkrem som pleier håret og beskytter mot ytre påvirkninger. Det finnes også gode kurer som ikke trengs å skylles ut, sier Therese.

5. God helse

Helsen din påvirker faktisk håret ditt.

- Prøv å ha et relativt sunt kosthold, og sunn livsstil. Har man god helse, kan håret vokse fortere. Hos folk som enten er stresset eller syke, kan man også ofte se det på håret deres. Man mister mer hår, det blir matt og livløst, sier Therese.

Les også: 11 ting jenter med mye hår kan kjenne seg igjen i

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen