13 sykt rare skjønnhetstrender vi har sett på Instagram

Nå og da dukker det opp skjønnhetstrender som ser ut som de skal ta over verden - eksempelvis contouring, overlining av lepper, Instagram-øyenbryn og highlight herfra til himmelen.

Andre ganger dukker det opp mer bisarre ting på internett, ofte funnet på av kreative makeupartister eller beautyfantaster, som nok er mer for show enn de faktisk er praktiske eller ment for dagligdags bruk.

Likevel er disse trendene, eller påfunnene (for de når nok dessverre aldri mainstream-makeupen), sykt god underholdning, da.

Her er noen av de snåleste trendene (hvis vi egentlig kan kalle det dét) vi har sett på Instagram:

1. Negler med pels

Et innlegg delt av Sylvie Clark (@sylvie_winryskye) fredag 06. Okt.. 2017 PDT

Et innlegg delt av YouCam Apps (@youcamapps) torsdag 10. Mars. 2016 PST





2. Nesehår-extensions

Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha.

Et innlegg delt av GretChen Chen (@gret_chen_chen) onsdag 04. Okt.. 2017 PDT









3. Krystallepper

Et innlegg delt av The Bead Shop (@beadshopneworleans) onsdag 20. Juli. 2016 PDT

Captain | Land Pirate (@djspaceage) torsdag 22. Sep.. 2016 PDT





4. Påtegnede fregner

Superfint om man er så heldig å ha fregner, men ellers skjønner vi ikke helt poenget med å tegne på seg tydelige fake-fregner...

Et innlegg delt av SARAH GRISDALE 🌵 (@sarahgrisdaletattoo) mandag 20. Feb.. 2017 PST

5. McDonald's-øyenbryn

Kanskje ikke det smarteste du har funnet på, Huda... 😂

These brow trends won't stop! #McDonaldsBrows #goldenarches Tag a friend who loves brows (or McDonalds) Et innlegg delt av Huda Kattan (@hudabeauty) onsdag 06. Sep.. 2017 PDT

6. Øremakeup

Note to self: Ikke gå og legg deg med dette hvis du ikke vil at puta di skal se ut som en regnbue etterpå!!!

💖 Latest catwalk trend... #earmakeup Et innlegg delt av Marina❤️ (@kobrina23) søndag 13. Nov.. 2016 PST

7. Øyenbrynparykk

Serr. SERR?

Seriously!!!!! #eyebrowwigs #brows #yesorno #makeup #trend Et innlegg delt av Kate Fletcher MUA (@flashkate122) søndag 21. Mai. 2017 PDT

Thanks to our Diamond Distributor Star for posting this video! Check out her page at tiffanichanel.com/diamond/star. Get yours! #laceeyebrows #eyebrowprosthetics #eyebrowwigs #eyebrows Et innlegg delt av 💎 💎 Tiffani Chanel 💎 💎 (@tiffanichanelluxuryhair) fredag 07. April. 2017 PDT

8. Brow-carving

Handler i korte trekk om å streke opp konturen rundt sine egne øyenbryn for å fremheve formen.

Autumn is here, we can now look back over some of the strongest and strangest brow trends that have taken over Summer 2017..The smokey brow trend created here by the amazing @alexalink Et innlegg delt av Cosmetic Tattoo Artist (@stephni.co.uk) fredag 06. Okt.. 2017 PDT

9. Farget armhule-hår

10. Torne-øyenbryn

Barbed wire brow Et innlegg delt av @athenapaginton fredag 10. Mars. 2017 PST

11. Blomster i skjegget

When it's spring and you're finally done with finals! 🌼🌺🌸 #flowerbeard #donewithfinals Et innlegg delt av Aaron Schneider (@mrheyou) onsdag 24. Mai. 2017 PDT

12. Puppecontouring

#SOS...

13. Øyenbryn med bisarre former

Øyenbryn som Nike-logoen, bølgeøyenbryn, you name it.

Et innlegg delt av divaderme (@divaderme) onsdag 11. Okt.. 2017 PDT

Et innlegg delt av Milk And Cigarettes (@kchipsbaby) tirsdag 10. Okt.. 2017 PDT

Et innlegg delt av Лилия (@lilia_gismatova) mandag 09. Okt.. 2017 PDT

