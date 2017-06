11 ting jenter med mye hår kan kjenne seg igjen i

Vi er helt for å la håret flagre og sånn hvis man vil det, assa, men herregud så irriterende det kan være i blant. Her er 11 ting alle jenter med mye hår både her og der kan kjenne seg igjen i😅😅😅

1. Når du renser sluket i dusjen og det er like mye hår der som det er på hodet ditt. Hvor i huleste kommer det fra, og hvordan kan du egentlig ha noe som helst hår igjen på hodet?

via GIPHY

2. De sykt irriterende hårstråene som alltid smyger seg inn i kløfta, rumpesprekken og under genseren på ryggen. Det klør som bare dét, men du kan jo ikke sitte og fiske ut hår fra BH-en i åpent kontorlandskap eller på butikken... Hvordan i alle dager havner det der? Og til og med når du har håret i hestehale???

via GIPHY

3. Når du barberer leggene for deretter å oppleve to timer etterpå at du allerede har begynt å få hårstubber. Åssen kan håret på leggene vokse *fortere* enn håret på hodet?

Les også: Sånn får du den nybarberte følelsen til å vare lenger

via GIPHY

4. At jenter også faktisk har bart. Ja, jenter, spesielt med mørkt hår, har også hår på overleppen. Og det må fjernes. Og det gjør vondt. Enten river man barten av til noen hundrelapper på en salong, ellerså fjernes den med en stripe Veet på badet (mens man holder seg i vasken og skriker innvendig av intens smerte).

via GIPHY

5. Og jenter kan ha skjegg. Samme punkt som over – vi pleier å fjerne det. Men det er ikke bare å dra barberhøvelen som gutta – vi vil jo ikke få tykkere og mer hår.

6. Hårete tær. Du har kjøpt nye sandaler, tar på et kult skjørt og er klar for sommersola. Men uææææææ, det er faktisk hår på stortåa! Mørke hår. Er jeg alene om dette? Bør jeg begynne å fjerne det? På tærne?!¨

via GIPHY

7. Nupper på bikinilinja. Hater røde, prikkete, nupper. Og vi som har mye hårvekst, må barbere oss ofte nå som badesesongen er i gang. Tips anyone?

8. At håret ALDRI blir tørt. Har man mye hår, må man enten føne håret i 20 minutter, eller la det lufttørke – men da er det fuktig i nakken fra morgen til kveld.

via GIPHY

9. Om sommeren klistrer håret seg til ryggen som en vått mopp i varmen. Man klarer ikke å slutte å klø og hele ryggen ser ut som et rødt teppe i en gyselig farge.

via GIPHY

10. Hodebunnen klør som et helvete med mange varmegrader i luften. Det kommer ALDRI nok luft til.

via GIPHY

11. Ja, hårene som kommer ut tett i tett på leggene til oss hårfagre er sorte og stive etter år med barbering. Akkurat som vi ble advart mot i tenårene da vi snuste på barbering for første gang.

Å ha mye hår kan suge i blant, men det er også positive sider! Her er noen kule frisyrer som garra kommer til å se smashing ut på deg hvis du har mye hårvekst:)

Del denne artikkelen