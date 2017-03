11 kjappe skjønnhetsspørsmål med Tomine Harket

Tomine Harket (23) er aktuell i Max Factors nye kampanje #MyFactor, som lanseres i dag.

Side2 har fått tilgang til en Q&A med Max Factor og Tomine, hvor hun svarer på ti skjønnhetsspørsmål. Og hvem vil vel ikke ha digge beautytips fra en av de aller kuleste damene i musikkbransjen?

Kjør spørsmål og svar med Tomine!

- Hvordan ser du deg selv og din look?

- Denimlooken min er jo veldig min stil. Det er en tidløs look som funket fra 80-tallet og frem til i dag.

- Fortell oss om din faktor!

- Min faktor er mine øyne. Jeg valgte dette av flere grunner. For det første, så elsker jeg måten jeg ser folk på. Jeg ser mennesker for hvem de virkelig er. Jeg fokuserer ikke på kjønn eller lignende, men bare på hvem de er som person. For det andre, elsker jeg å bruke forskjellige typer øyenskygger som fremhever fargene i øynene mine. Det er så gøy å leke med sminke for å få en viss «look». For meg personlig er øyne noe av det første jeg legger merke til, og jeg valgte derfor å legge fokuset på akkurat det.

- Hvordan fremhever du din look for en dagslook og for en kveldslook?

- Kommer helt an på hva jeg har på meg av klær, men hvis jeg kjører en clean look, så liker jeg å ha så lite sminke på øynene som mulig. På kvelden vil jeg fremheve øynene med kun én farge rundt hele øyet. Jeg bruker sjeldent eyeliner, fordi jeg liker det «nakne» med kun én farge. Less is more.

Et innlegg delt av Tomine Harket (@tomineharket) tirsdag 20. Des.. 2016 PST





- Har du en makeuplook du ofte går tilbake til, som er din signaturlook?

- Jeg har jo mine perioder hvor jeg for eksempel går mye uten sminke og kun har farge på leppene eller øynene. Og jeg tror det har blitt min greie. Jeg holder det rent, med fokus på én ting.

Skal bare gå en tur ut i sola. God jul a... 🙄🙄🙄 Et innlegg delt av Tomine Harket (@tomineharket) fredag 23. Des.. 2016 PST





- Hva betyr skjønnhet for deg?

- Det er kanskje klisjé å si det, men skjønnhet kommer innenfra. Jeg har sett det på meg selv, at når jeg er mest glad og er i en god periode, så føler jeg meg kjempefin. Er du glad i deg selv og dyrker de positive tankene du har, så vil du naturlig føle deg fin.

- Når du er ute og reiser, hvilke beautyprodukter pakker du alltid i håndbaggasjen?

- Jeg går aldri ut av huset uten fuktighetskrem eller lip balm. Jeg er helt avhengig av at huden min har nok fuktighet og at leppene mine holdes myke.

Gliiittterrrr<$$$ Et innlegg delt av Tomine Harket (@tomineharket) søndag 29. Jan.. 2017 PST





- Hva er det beste skjønnhetstipset du har plukket opp etter å ha jobbet med ulike makeupartister i bransjen?

- Med alle de sterke lysene på scenen kan leppene fort «forsvinne», så jeg har alltid en litt sterkere lipliner på når jeg opptrer, slik at munnen synes.

- Hvem er din skjønnhetsrollemodell, og hva er det du liker best ved deres look?

- Jeg liker artister som kjører sin egen greie. Rihanna har en look som er utrolig nice. Miley har også en helt egen stil som er veldig «henne» og det syns jeg er fett.

- Når føler du deg finest?

- Jeg føler meg finest når jeg er glad. Jeg blir glad av å trene, så jeg prøver å holde treningsrutinene mine. Jeg blir også glad av å lage musikk, og det er jo noe jeg nå har fått muligheten til å gjøre mye mer.

Se Tomine i Max Factors kampanjefilm under:





- Hvorfor bør alle kvinner hylle sin egen look og oppmuntre andre til å gjøre det samme?

- At de kan finne den tingen/tingene de liker ved seg selv, og fokusere på det. Jeg håper unge jenter slutter å sammenligne seg med alle andre. Jeg håper de ser at det viktigste er å være glad i seg selv og den man er.

To hjerner 🔥 Et innlegg delt av Tomine Harket (@tomineharket) søndag 19. Feb.. 2017 PST





- Hvilket råd vil du gi andre jenter og gutter som prøver å finne sin look?

- Husk at din faktor ikke trenger å være utseende relatert. Det kan være latteren eller humoren din. Det kan være at du vil hjelpe andre som ikke har det like bra som deg, eller det kan være et personlighetstrekk. Som sagt, fokuser på positive ting. Livet er for kort til å sløses på negativitet.

Den nye kampanjen til Max Factor handler om å styrke kvinner og unge jenters selvtillit ved å sette fokus på det man har og er glad i ved seg selv fremfor det man ikke har.

Max Factor ønsker å få frem at sminke skal være med på å fremheve trekk i ansiktet, ikke skjule dem.

Her kan du se kampanjefilmen på YouTube!

