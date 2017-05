Sjekk hvilke splitter nye TV-serier som kommer

NEW YORK (Side2.no): Vi liker å tenke tilbake på fortiden som enklere tider, da fargene var færre, valgene var enklere og diskusjonene mildere. Det stemmer ikke alltid overens med sannheten.

La oss ta 1980-tallet som et eksempel.

TV-valgene var selvfølgelig færre og enklere på 1980-tallet, men diskusjonene var langt ifra milde. Noe så enkelt som en såpeopera ble gjenstand for opphetede debatter her i Norge.

Dere som er gamle nok til å huske dette, og dere som leste ingressen til denne artikkelen, skjønner sikkert at jeg tenker på «Dynastiet».

Serien handlet om overklasselivet til oljemagnaten «Blake Carrington» og hans kone «Krystle», samt barna «Fallon», «Steven» og «Adam».

ORIGINALEN: Linda Evans, John Forsythe og Joan Collins spilte hovedrollene i den opprinnelige versjonen av Dynastiet.

Den ble beskrevet som «spekulativ og kynisk» av Jon Michelet, forfatteren som den gang satt i Kringkastingsrådet. Han forsøkte å få den stanset. NRKs underholdningssjef forsvarte serien med at folket ville ha den. I en debatt med Se og Hør-redaktør Knut Haavik ble Michelet visstnok beskyldt for være verre enn Adolf Hitler.

Serien gikk likevel på NRK fra 1983 til 1989 og var enormt populær i Norge.

Nå skal den amerikanske TV-kanalen CW lage en ny versjon av serien. I rollen som Blake Carrington får vi se Grant Show, kjent fra TV-serien «Melrose Place». Fallon spilles av Elizabeth Gillies og «Krystle» er blitt til «Cristal» og spilles av Nathalie Kelley. Og det blir minst like mye drama og intriger denne gang, skal vi dømme etter traileren.

Nå gjenstår det bare å se om det blir like stor suksess også. Det skal vanskelig gjøres – TV-valgene er tross alt betydelig flere nå.

En rekke andre nye serier kommer også til høsten.

Herlige Jenna Fischer fra «The Office» spiller en av hovedrollene når den danske serien «Bedre skilt enn aldri» blir gjenskapt som «Splitting Up Together».

Den ser lovende ut – det må jo bli morsomt når et par som skiller seg, fortsetter å bo sammen., men begynner å date andre. Oliver Hudson spiller den mannlige hovedrollen.

Det er også flere serier som kommer i ny drakt til høsten.

«Will & Grace» gjør comeback hos NBC, 11 år etter at serien først ble lagt ned. Eric McCormack og Debra Messing innehar fremdeles hovedrollene, heldigvis.

«Roseanne» – ja, Roseanne Barr, John Goodman, Laurie Metcalf og de andre - returnerer i denne en gang så populære komiserien. Detblir minst åtte nye episoder hos ABC, som totalt lanserer ellve nye TV-serier til høsten.

Her er oversikten over høstens splitter nye serier, sortert etter kanal:

ABC:

«Alex, Inc.» – Zach Braff spiller en radiojournalist som slutter i jobben for å starte sitt eget firma, noe som viser seg å være vanskeligere enn han trodde.

«The Crossing» – flyktninger søker opphold i en liten, amerikansk fiskerby. Tvisten er at flyktningene kommer fra USA selv, og krigen de flykter fra, har ennå ikke startet.

«Deception» – karrieren til en kjendis-tryllekunstner legges i ruiner og han tvinges til å hjelpe FBI med å arrestere skurker i stedet. Plottet minner mistenkelig mye om «White Collar», men hvis serien er like god, er det helt i orden for oss!

«For the People» – et rettsdrama som følger unge advokater som jobber på hver sin side av konfliktene de skal løse.

«The Good Doctor» – en ung kirurg med autisme bruker sitt ekstraordinære talent til å redde liv og utfordre sine kolleger.

«The Gospel of Kevin» – Kevin Finn sliter og flytter inn hos tvillingsøsteren og hennes datter, der han gjennom et syn får i oppdrag å samle 35 rettskafne mennesker som kan hjelpe til med å redde verden.

«Marvel’s The Inhumans» – et militærkupp separerer kongefamilien til de umenneskelige og de flykter til Hawaii, hvor deres møte med lokalbefolkningen kan vise seg å redde både dem og jordkloden.

«The Mayor» – en ung rapper er på jakt etter sitt gjennombrudd og stiller til valg som borgermesterkandidat for å få oppmerksomhet, men ender selvfølgelig opp med å vinne valget.

«Roseanne» – Ja, enda et gjensyn. Over åtte episoder får vi et gjensyn med Roseanne Barr, John Goodman, Laurie Metcalf og de andre i denne en gang så populære komiserien.

«Splitting Up Together» – et ektepar skilles, men bestemmer seg for å bo sammen for datterens skyld. Jenna Fischer og Oliver Hudson spiller hovedrollene i denne gjenskapingen av danske «Bedre Skilt Enn Aldri», mens Ellen DeGeneres er blant produsentene.

«Ten Days in the Valley» – Kyra Sedgwick spiller hovedrollen som en overarbeidet TV-produsent og alenemor som opplever alle mødres mareritt da datteren forsvinner midt på natten.

CBS:

«Me, Myself & I» – her skal vi følge studiene av barndommen, nåtiden og framtiden til en genial oppfinner. Bobby Moynihan fra «Saturday Night Live» spiller den ene versjonen av «Alex Riley».

«Seal Team» – en serie om det amerikanske forsvarets aller beste soldater, om hvordan de trener for og utfører de farligste oppdragene. Vi vet allerede mye om dette, så det blir interessant å se hvor nyskapende denne serien evner å være.

«S.W.A.T» – apropos nyskapende: Alle nye TV-sesonger må ha en serie om det amerikanske politiets spesialstyrker, sant? Det er vel en naturlov? Vi klager ikke. Det kan være spennende å se på, hvis det er vellaget.

«Young Sheldon» – denne kan umulig bli kjedelig for oss som elsker «The Big Bang Theory». Her følger vi «Sheldon Cooper» gjennom barndommen hans i fotballelskende Texas.

«Wisdom of the Crowd» – Jeremy Piven er klar for en splitter ny serie og alle «Ari Gold»-fans gleder seg! Denne gang spiller han en teknomilliardær som skaper et nytt sosialt nettverk for å bekjempe kriminalitet etter at datteren hans blir myrdet.

«9JKL» – Mark Feuerstein, en av disse skuespillerne du kjenner og liker ansiktet til, men aldri husker navnet på, spiller rollen som den mislykkede skuespilleren Josh Roberts, som flytter hjem etter at serien hans blir kansellert. Vi får håpe virkeligheten er snillere med Feuerstein.

FOX:

«Ghosted» – et geni som tror på det paranormale blir rekruttert av et undergrunnsbyrå for å se på uforklarlige hendelser i Los Angeles.

«The Gifted» – et vanlig ektepar har fått uvanlige barn, nærmere bestemt barn med usedvanlige krefter. Familien tvinges til å rømme fra en fiendtlig myndighet.

«LA til Vegas» – en komedie om en flybesetning og passasjerene som hver helg tar turen fra Los Angeles til Las Vegas med mål om å returnere som en vinner.

«The Orville» – her er vi 400 år inn i framtiden og følger skipet USS Orville.

«The Resident» – vi følger tre leger som er på forskjellige stadier i sine karrierer og får se hva som egentlig foregår på sykehus.

NBC:

«The Brave» – et drama som omhandler samarbeidet mellom etterretningstjenesten og en spesialstyrke i deres forsøk på å redde liv.

«Law and Order: True Crime» – enda en versjon av denne franchisen, denne gang med Edie Falco fra «Sopranos» i en av hovedrollene.

«Will & Grace» – comebacket mange har ventet på!

