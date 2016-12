Sjef tar med 800 ansatte på cruise

Hva for noe spenstig fikk du i julegave fra bedriften i år?

En flaske vin, noen kinobilletter eller kanskje et gavekort på kaffesjappa nedi gata?

Uansett, vi tviler på at du klarer å toppe gaven møbelprodusenten Bertch Cabinets har gitt sine ansatte. Som takk for at de har nådd årets mål og budsjett, sender sjefen de 800 ansatte på et fem dagers cruise i Karibia.

PÅ SJEFENS REGNING: Møbelprodusenten har sitt hovedkvarter i Waterloo, Iowa i den amerikanske midtvesten. Nå skal de 800 ansatte på cruise på sjefens regning.

Søndag 8. januar setter alle ansatte seg på et av de fire innleide flyene ned mot Miami, hvor de vil tilbringe en natt på femstjerners hotell før cruiseskipet The Carnival seiler dem nedover til Mexico og tilbake.

Selskapets direktør, Gary Bertch, forteller til lokalavisen at utfordringen til de ansatte med cruise som en gulerot ble satt for et år tilbake.

- Vi forventet å øke salget i år, så premien var et forsøk på å få alle litt mer motivert for å nå målene - både når det kom til kundeservice og økonomiske mål, sier Bertch til The Courier.

GODE TRADISJONER: Bertch Cabinets har hatt det som tradisjon å ta med de ansatte på cruise ved enden av året, men siden finanskrisen har de ikke vært på tur. Her et bilde av de ansatte fra selskapets yngre dager.

Direktøren grunnla selskapet sammen med sin kone i 1977 og hadde på et tidspunkt over 1000 ansatte. Men som mange andre amerikanske bedrifter, ble Bertch Cabinet hardt rammet av finanskrisen. Etter massive kutt på midten av 2000-tallet, forteller Bertch at nålen endelig har begynt å peke oppover igjen.

Etter å ha vært nede i rundt 600 ansatte, er de nå på rundt 800.

Det å premiere de ansatte med cruise har vært en fast tradisjon Bertch Cabinets, men har ikke skjedd siden 2005 grunnet finanskrisen. Det har vært en tung vei tilbake til normalen.

- Det var først i fjor at vi kom oss opp på beina etter finanskrisen, forklarer sjefen.

Nå venter altså fem dager i sol og varme for de ansatte.