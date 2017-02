Gir bort 25.000 esker med D-vitamin

Dette er et annonsebilag for NaturaMed Pharma.

Vitamin D er en av våre viktigste vitaminer. D-vitamin, som også blir kalt «solskinnsvitaminet», er godt for både muskler og benbygning. I tillegg er D-vitaminet med på å styrke immunforsvaret ditt, slik at du holder deg frisk og rask, året rundt



Vitamin D finnes blant annet i fet fisk og rogn, men ikke i frukt og grønnsaker. Kroppen produserer D-vitamin ved hjelp av sollys, men på grunn av den lange mørketiden her i Norden er det ikke uvanlig med D-vitaminmangel.

Visste du for eksempel at hver tredje nordmann har et lavere D-vitaminnivå enn det som er anbefalt? Mange har derfor stor nytte av D-vitamin som kosttilskudd.

Er du energiløs? Prøv D-Vitamine Extra gratis!

Gir bort 25.000 esker gratis

I anledning NaturaMed Pharmas 25-årsjubileum, og som et bidrag til folkehelsen, gir de nå bort 25.000 esker med D-vitamin – helt gratis – i en tidsbegrenset kampanje.

Alle som mottar gratis D-Vitamine Extra, er i tillegg med i trekningen av flotte jubileumspremier, blant annet et reisegavekort til en verdi av 25.000 kroner. Klikk her for å se resten av premiene.

Er du energiløs? Prøv D-Vitamine Extra gratis!

Slik kom Trine seg opp av sofaen

En av dem som har hatt god nytte av D-Vitamine Extra, er fotterapeuten Trine Martinsen (48) fra Mjøndalen. Hun manglet overskudd og energi, og fikk beskjed av legen om at hun kunne ha godt av å bygge opp immunforsvaret sitt.

Etter legekonsultasjonen begynte hun å ta D-Vitamine Extra fast. Det skulle bli løsningen på problemene hennes.

- Takket være D-Vitamine Extra har jeg fått tilbake energien og overskuddet, sier Trine med et smil.

Gjør som Trine - prøv D-Vitamine Extra gratis!



Saken fortsetter under bildet.



Trine Martinsen (48) fra Mjøndalen er blitt full av energi etter at hun begynte med kosttilskuddet D-Vitamine Extra.

Kom ikke opp av sofaen

Det er ikke lenge siden hun var konstant sliten, trøtt og uopplagt. Veien var kort fra kjøleskap til sofa, og det ble stadig mindre aktivitet.

- Alt ble feil! Jeg vet jo så inderlig godt at jeg har det best når jeg klarer å ta vare på meg selv med å gå turer og å trene og være i aktivitet. Men jeg klarte bare ikke å komme i gang, fortsetter 48-åringen.

Etter å ha tatt D-Vitamine Extra daglig i tre-fire uker, merket hun plutselig at hun fikk lyst til å gjøre noe annet enn å sovne på sofaen.

- Det ble lettere å stå opp om morgenen, og jeg kjente at jeg fikk en god start på dagen. Jeg har aldri opplevd maken! Jeg ante virkelig ikke at mangel på D-vitamin kunne utgjøre en så stor forskjell.

- Kommer til å fortsette med D-Vitamine Extra

Trine Martinsen er glad for å ha fått hverdagen tilbake og at hun kan fortsette å bidra til at andre kan få det bedre gjennom jobben. Trine driver sin egen fotterapisalong i Mjøndalen der hun tar seg av menn og kvinner som trenger hjelp med stell av føttene.

- Jeg er takknemlig for at jeg har en jobb hvor jeg kan gjøre en forskjell for folk, sier hun.

- D-Vitamine Extra står sammen med mine faste medisiner. Og med så god virkning, er det enkelt å fortsette. Til syvende og sist er det jo bare meg selv som kan ansvaret for egen helse, konkluderer Trine.

Gjør som Trine - prøv D-Vitamine Extra gratis!