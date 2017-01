Selger dronning Sonjas bil

Kjøretøyet som er til salgs er en helt spesiell smaragdgrønn Cadillac Superior Royal fra 1997. Limousinen har vært benyttet av dronning Sonja og andre kongelige familiemedlemmer.

- Jeg kan bekrefte at den har vært i slottets eie, og det er en bil som tidligere har vært brukt av dronningen, sier assisterende kommunikasjonssjef Sven Gjeruldsen til Nettavisen.

Kongen hadde samme bil

Dronning Sonja.

Ifølge Statens vegvesen har bilen vært registrert på slottet fra 1997 til 2014 – kjent som A 7.

Kong Harald hadde en tilsvarende Cadillac Superior Royal fra 1997. Den var mørkeblå og registrert som A 2.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på E-post, eller ring 02060.

Bilen er lagt ut for salg på Finn. I annonsen heter det at «Bilen er autentisk som A7 – dvs. ingen endringer er utført». Cadillac-en er oppført med en motorytelse på 275 hestekrefter, helt greit med tanke på at bilen veier 2260 kilo.

POPULÆR: Limousinen har vært i bruk av flere kongelige.

Dronningen skilte seg ut



Den 20 år gamle bilen befinner seg på Vestlandet, nærmere bestemt i Rogaland. Selger ønsker ikke å kommentere saken overfor Nettavisen, og Finn-annonsen er fjernet .

Kongehusekspert Kjell Arne Totland i TV 2 husker godt bilen som nå er til salgs.

- Den var Hennes Majestets egen representasjonsbil i en årrekke – med nummerskilt A 7. Jeg laget faktisk reportasje på den i Se og Hør, da den var ny for snart 20 år siden – i 1997. Jeg husker jeg syntes bilen var veldig flott – og at den skilte seg fordelaktig ut i den kongelige bilparken med sin flotte smaragdgrønne farge. Og at bilen nettopp derfor passet så godt til vår stilsikre dronning, sier Totland.

Les også: Selger kong Haralds bil

- Når kongen representerer alene, eller sammen med dronningen, så kjører man i A 2. Når dronningen representerer alene, så kjører man A 7, fortsetter han.