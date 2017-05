Se trailer for sesong 7 av Game of Thrones

Den nest siste sesongen av megasuksessen «Game of Thrones» åpner 16. juli. Det vil da være over et år siden sesong 6 ble avsluttet med episoden «The Winds of Winter».

Serien hadde premiere i 2011 og handler om maktkampen om «Jerntronen» i et svært voldelig middelaldersamfunn. Den vakte oppsikt gjennom å «drepe» sentrale karakterer.

Se traileren for sesong sju her:

