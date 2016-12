Se Evans romantiske frieri til kjæresten - på baggasjerullebåndet

(SIDE2): Er det noe «Love Actually» har lært oss, så er det at flyplasser kan være et av de mest romantiske stedene som finnes. Hvor ellers ser man så mye kjærlighet og gjensynsglede samtidig?

Dette hadde tydeligvis også amerikanske Evan tenkt på da han skulle fri til kjæresten sin, melder Cosmopolitan.

I en video postet på Akron-Canton Airport denne uken, kan vi se ham sitte på baggasjerullebåndet mens han spiller akustisk gitar for kjæresten Elizabeth som står og venter på ham.

Når han kommer bort til henne, går han av og kneler mens han viser henne forlovelsesringen og frir. Til alles store glede sier den heldige dama ja.

For en helt! Sånn vil vi bli fridd til, vi også.

Det skal nevnes at stuntet ikke hadde vært mulig uten staben ved flyplassen.

Se den romantiske videoen under: