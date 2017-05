Så mye trenger du å sove i ulike faser av livet

Kanskje har du selv lagt merke til hvordan du trenger mer eller mindre søvn i perioder av livet?

At du tidligere kunne sove til langt på dag uten problemer, men at du nå våkner til samme tid, nesten uansett når du legger deg?

Søvnmønsteret vårt forandrer seg hele livet.

- Det som ikke forandrer seg er behovet for gode søvnrutiner og god «søvnhygiene», sier lege Amy Reynolds.

Avisen Daily Mail har snakket med lege og søvnekspert Amy Reynolds om hvorfor søvnmønsteret vårt, og behovet for søvn, forandrer seg.

Det beste trikset for å få nok søvn, er å holde deg til søvnrutinene. Å ta igjen søvn er ikke nødvendigvis effektivt.

Fra 17 timer til 10 timer



Nyfødte trenger mellom 14 til 17 timers søvn, mens småbarn må sove mellom 11 og 14 timer hver natt. Når barna kommer i (før)skolealder er det 10-13 timer som trengs, ifølge legen.

Tenåringer trenger mellom 8 og 10 timers søvn. Men både sju timer og elleve timer kan være riktig også, ifølge Reynolds.

Hun forteller også at det er bevist at du får mer igjen for å sovne tidlig, enn å lese utover natta. Selv om du er B-menneske av natur så trenger du en god søvnrutine likevel.

Det å hele tiden være tilgjengelig kan fort forstyrre søvnen. Hold telefonen unna senga.

Student eller fulltidsjobb

For de mellom 18 og 25 år, som enten er fulltidsstudenter eller har fulltidsjobb, er det 7 til 9 timers søvn som gjelder. Prøv å unngå sterkt lys eller stimulerende samtaler rett før leggetid. Det kan forstyrre innsovningen.

Ta godt vare på den søvnen du faktisk får, råder Reynolds.

Mødre



Det bør være en rutine for leggetid for mødre, akkurat som for småbarn. Kanskje ikke så lett å følge bestandig, men en god regel er at alle i familien ikke kommer seg i seng alt for sent. Puss tenner sammen og les på senga, tipser legen.

Uansett hvordan søvnkvaliteten din er, om du må opp i løpet av natta eller om du ligger å vrir og vender deg, så må man passe på den søvnen man faktisk får.

Eldre kvinner



Kvinner over 60 år kan klare seg med sju til åtte timer hver natt. Og om søvnen er dårlig, så snakk med en lege om hva dere kan gjøre, råder hun.

Å få nok søvn handler om å ha et mål om å sove de timene du skal hver natt. Det å hente seg inn, sove ut og ta igjen for tapt søvn, er ikke nødvendigvis særlig effektivt.

