Nytt luksushotell til Oslo

Vi trenger ikke å reise langt for å unne oss litt luksus i hverdagen! Petter Stordalens seneste Oslo-prosjekt, Amerikalinjen er det største prestisjeprosjektet siden THE THIEF.

Oslo-beboere og turister har derfor mye å glede seg til når det gule signalbygget midt på Jernbanetorget skal forvandles til et hotell- og restauranthus som setter bankende hjertet til Oslo på kartet.

Bygget var tidligere kjent som hovedkvarteret til rederiet Den Norske Amerikalinje som åpnet i 1919. Det var her drømmene om USA-emigrasjon ble formalisert. Nå 100 år etter skal bygget fylles med liv der New York og Oslo møtes!

Et boutique-hotell i hjertet av Oslo



Ansvaret med å fylle hotellet med mening og utvikle et raffinert konsept, er det ingen ringere enn Siri Løining som har fått. Hennes imponerende CV kan vise til prosjektleder og konseptutvikler for THE THIEF og hotellsjef på Grand Hotel. Få kjenner hotell-Oslo bedre enn Løining, og hun er meget klar for nye utfordringer.

– Det vi gjør nå er å skape et moderne boutique-hotell for den moderne reisende. Samtidig skal vi også sørge for å ivareta historien og gjøre den kjent for et nytt publikum. Derfor blir det gøy å kunne vise frem samarbeidet med Hadeland Glassverk, hvor vi har vært i deres arkiver og funnet frem en glass-serie de leverte til båtene tilbake på 1950-tallet. Vi skal også lage et barkart med mange av de klassiske drinkene som ble servert under tiden som cruiseskip, forteller Løining.

En garantert suksess

Hotelldirektøren Wilhelm Hartwig understreker at det nye hotellkonseptet er utviklet for å kunne tilby Oslo-beboere en unik opplevelse.

– Jeg tror vi kommer til å ha mange bevisste gjester, som er interessert i unike opplevelser og «hidden gems». Og jeg tror mange av de ønsker å oppleve det lokalbefolkningen gjør. Derfor blir hele mat og drikke-operasjonen vår viktig: Restauranten, baren og klubben. Vi må fylle de stedene med folk - Oslo-folk.

Hartwig er sikker på at det er nettopp dette moderne boutique-hotell vil være møtepunktet for de som er opptatt av god mat, drinker, og det kulturelle bylivet.

- Gjestene skal ikke behøve å spørre oss om hva som er den kuleste restauranten eller klubben i Oslo, sier han.

