New York - hotellene du må vite om

Det er mange grunner til at New York manges favorittby. Byen som aldri sover byr på alt fra spennende severdigheter, matopplevelser, shopping utenom det vanlige, et pulserende byliv og energi du ikke finner noe annet sted. New York passer like godt som weekendreisemål eller en lengre ferie.

Du finner en lang liste med eksperttips over hva du bør se, hvor du bør spise og hva du bør unngå.

Siden alle har forskjellige formål med ferien, kan vi heller fokusere på en ting alle reisende må booke, og det er hotell.

Vil du våkne til dette? Les om noen av New Yorks fineste hoteller under.

Her er noen av New Yorks flotteste hoteller som du bør sjekke ut før du vender nesen mot The Big Apple.









LES OGSÅ: