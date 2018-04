Lisboa, Barcelona eller Berlin?

Ofte går vi om vinteren og tenker på hvor deilig alt skal bli bare våren kommer. Da skal vi i hvert fall unne oss en storbytur til Syd-Europa og møte blomstringen. Sitte ute på en cafe og nyte en cappuchino, mens du kjenner sola varme i ansiktet og lytter til storbysus iblandet småfuglekvitter.

Men så kommer det brått soldager her hjemme også, og man skal i gang med våropprydning, konfirmasjoner, cup-er, loppemarked og 17. mai, og vips var vi i juni. Som jo har blitt den nye "julestria", med avslutninger både på skole, fritidsaktiviteter og jobb.

Så helt ærlig - dersom du skal få tatt den lenge etterlengtede vårturen, må du sette av en helg. Det er da du finner tid til å puste.

Hotels.com har storbysalg nå - klikk deg inn og book deg ditt etterlengtede eventyr, så har du noe å leve på neste vinter.

Våre topp 3 storbyfavoritter nå:

Lisboa



Lisboa sies å være Europas svar på San Fransisco - mye på grunn av trikkene og sjarmen, samtidig som den også er Barcelonas lillesøster pga mangfoldet. Men Lisboa har også sine egne særegenheter som alle markedene hvor man kan gå på skattejakt i timevis, flisene som dekorerer bygningene i gamlebyen og den herlige sjømaten.

Vårt hotellforslag (på tilbud nå), i Europas kanskje mest sjarmerende by:

NH Collection Lisboa Liberdade







Barcelona

God tapas, en herlig strand og en haug med attraksjoner; Parc Guell, La Familia Sagrada, Palau Guell, Pedrera, Picassomuseet, Camp Nou (!), Parc de la Ciutadella osv. I tillegg kommer alle de spennende bykvarterene man må utforske, som Barry Gotic, Raval og Exiample (god shopping!). For barna finnes både akvarium og dyrepark om de er med. Her har man alt man kan ønske seg, og vi går aldri lei. Klar for å ta årets første bad i Middelhavet?

Les også Barcelona på 48 timer her!

Et hotelltips, i Europas hotteste by, på salg nå:

Midtown apartments







Berlin

Rimelige luksushoteller, svært gode restauranter, bra shopping (les: Another Stories, Hugo Boss, Primarkt og KaDeWe), og masse severdigheter. Vi blir aldri mette på Berlin, og vi elsker å ha råd til å bo luksuriøst. For barna har de Zoo og masse historisk lærdom.

Les også: En reiseguide for Berlin - historiske turer, spesialshopping og levende uteliv

I Berlin finner du alltid mange veldig gode hotell til en rimelig penge. Nå som det er salg kan du bo veldig bra, enda billigere, i Europas kanskje kuleste by. Vårt valg:

Hotel Bristol Berlin





Les også: