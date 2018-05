Hoteller med de fineste takterrassene

Vi elsker flotte hoteller som byr på god beliggenhet, lekre rom og eksepsjonell service. Vi er likevel på utkikk etter hoteller med det lille ekstra - hoteller som byr på noe spektakulært. Hoteller med slående vakre takterrasser har blitt meget populære og vi skjønner hvorfor.

Å avslutte sommerkvelden med en bedre middag, noe godt i glasset og en fantastisk utsikt er ikke feil.

Du trenger heller ikke å reise langt. Sjekk ut Oslos fasjonable The Thief sin takterrasse!

Under finner du et utvalg hoteller med nydelig takterrasser.

Roma er alltid en god ide og dette 5-stjerners hotellet byr på både beliggenhet og utsikt.

Et moderne og trendy hotell som tilbyr alt du måtte trenge på storbyferie. I 6 etasje finner du terrassen med svømmebasseng, mens i 24 etasje ( ja, dette er en skyskraper) kan du som gjest kose deg ekstra mye i den lekre skybaren og restauranten.

New York er kjent for sine spektakulære rooftop-barer og dette er en av dem. Vil du nyte en uslåelig utsikt over en av verdens flotteste byer mens du sipper på en deilig drink, er dette hotellet du bør besøke.

Her kan du titte på flere bilder.





Elsker du å bade, kan du enten hoppe i havet som ligger 17 minutter unna dette designerhotellet. Eller nyte både utsikt, mat og drikke fra evighetsbassenget på hotellets tak.

Dette hotellet frister med Mumbais høyeste takbar, som igjen byr på en praktfull utsikt over byen.

Er du glad i god mat, spennende natteliv og eksotiske reisemål, bør du ta en titt på dette hotellet.





Har du booket en langhelg med venninner i London, må dere ta turen innom dette hotellet.

Her kan dere nyte en bedre drink på takterrassebaren Radio og knipse bilder til både Instagram og Snapchat.

Her får du lukus og atter mer luksus.

Med en 180-graders utsikt over Pattaya-stranden, 3 restauranter og 2 barer/lounger, utendørs basseng , 3 boblebad, spa og treningsrom, kan du nyte late dager i Thailand.

Bildene av takterrassen snakker for seg selv, og det er ikke vanskelig å forestille seg en avslappende ferie på dette 5-stjernes hotellet.

