Europas beste by 2018

Og nå, i over 3 uker har ulike turistkontor og 320 793 reisende stemt på den mest trendy og beste destinasjonen i Europa, og endelig er resultatet her. Byen som stakk av med prisen og tittelen som Europas Beste Destinasjon 20018 ble Wroclaw i Polen!

Du kan ikke annet enn å bli sjarmert





Du vil bli forført av den vakre byen som sakte men sikkert har dukket på alles radar. Undertegnede kan nesten garantere at hvis du besøker byen, vil du alltid vende tilbake.

Gamlebyen, som er den pulserende kjernen og samlepunktet for både innbyggere og turister er et storslagent syn. Byen som stakk av med tittelen som Europeiske kulturhovedstad i 2017 blir bare mer og mer populær blant turister fra hele verden, og stadig flere nordmenn blir sjarmert av den polske storbyen.

Det er mange gode grunner til å sette seg på flyet som tar mindre enn 1,5 time og nyte en bedre ferie i Wroclaw. Først og fremst vil du bli positivt overrasket over det enorme utvalget av alt fra restauranter, kafeer, kjøpesentre, hoteller og turistattrasjoner. Den idylliske byen har noe for enhver smak uansett om du skal på jente- eller guttetur, dra med familien eller i jobbsammenheng. Her kan du bo på luksushotell til en billig penge. Sjekk utvalget av de beste hotellene!

Noen av Europas største kjøpesentre blander seg med gamle fargerike bygg som både skaper en unik atmosfære og en påminnelse om at det gamle og det nye Polen er her for å imponere.

Under finner du våre 10 beste anbefalinger og ting du kan gjøre og se i Wroclaw :

1. Gamlebyen, Rynek

Det er her du forelsker deg i Wroclaw. Flyr du ned i perioden april - september er Gamlebyen på sitt beste. De fargerike fasadene og arkitekturen blander seg med det pulserende bylivet og de hundre restaurantene du finner midt og rundt Rynek. Ikke gå i den kjente turistfellen og sett deg ned på en restaurant med alt for mange bilder på menyen. Les anmeldelser og utforsk for de lokale spiser. Ta gjerne en spasertur i de små sidegatene til Rynek. Der finner du de skjulte perlene!

2.Ostrow Tumski

Den eldste delen av byen( som også kan sies å være en halvøy) rommer flere historiske severdigheter som St.Johannes Døperen katedralen og Det hellige kors-kirke. Ta deg en spasertur rundt halvøya.

3. Kjærlighetsbroen, Most Tumski





På vei til Ostrow Tumski går du over Kjærlighetsbroen. Den er veldig lett å skille fra de andre broene i Wroclaw da bruen er fylt med hengelåser satt på av forelskede par som har lovet sin evig kjærlighet til hverandre. Nøklene til låsene skinner opp fra bunnen i elven. Er du på venninnetur er det er jo lov å love hverandre evig vennskap også!

4. Den Japanske Hagen

Du trenger ikke å være glad i natur for å sette pris på denne unike hagen.

Bare å ta frem telefonen : her får du herlige bilder til både Snap- og Instagram.





Du kan bo meget luksuriøst og samtidig billig i Wroclaw.

5. Folkehallen ( Hala Ludowa)

6. Hydropolis, Moderne Museum for vann

Ja, du leste riktig.

Det høres kanskje helt rart ut, men dette er ikke et vanlig museum og du er bare nødt om å ta turen til Hydropolis som ligger midt i sentrum. Her kan både barn og voksne leke seg gjennom multimediale teknologier, interaktive - og high tech- installasjoner som på en morsom, innovativ og spennende måte forklarer vannets viktighet i verden og universet.

Sjekk ut hjemmesiden til Hydropolis her.

7. Fonteneshow

Like ved den botaniske hagen og Folkehallen finner du en enorm fontene som på bestemte tiden av døgnet byr på et forrykkende show. Her får du underholdning i form av vann, lys og musikk. Sett deg ned for en matbit og ett glass på restauranten eller ta med pledd og lag deg en aldri så liten piknik du seint vil glemme.

8. Shopping





Listen over enorme kjøpesentre og da mener vi enorme med stor E, har begynt å fylle seg opp. Wroclaw er en ettertraktet turistattraksjon og stadig flere besøker byen for dens severdigheter men også for shoppingen. Du har å velge mellom kjøpesentre :

Galeria Dominikanska : En av de mindre kjøpesentre i Wroclaw, men fortsatt stort nok for oss nordmenn. Masse butikker, en stor kino og en lang rekke spisesteder. Genial beliggenhet rett ved Gamlebyen.

Pasaz Grunwaldzki : Et enormt kjøpesenter med hele 200 butikker, titalls restuaranter, 11 kinosaler , treningsenter og en flust kafeer.

Magnolia Park : en av byens største kjøpesenter med sine 100 000m2! Blant de 260 butikkene finner du blant annet Aldo, Reserved, Guess, H&M, Zara, New Yorker, Home&You og mange fler. Sett gjerne av en god del av dagen ( om ikke en hel dag) til shopping her.

Sky Tower : et av de nyeste tillegget på shoppingkartet i Wroclaw. Med sine 212 meter er dette den høyeste bygningen i Polen. Har du litt ekstra penger å bruke- kan du booke en natt i en av penthousene i toppetasjene. Utsikten er uforglemmelig!

Wroclavia: Nyåpnet kjøpesenter på en helt annen skala! Med 20 IMAX -kinosaler, 200 butikker, restauranter, kafeer, treningsentre og et imponerende design vil kunne tilfredsstille shoppingbehovene til enhver fashionista.

Arkady. Her finner du over 120 butikker og restauranter fordelt på 4 etasjer. Kjøpesenteret kan også friste med et akvarium fylt meg tropiske planter og fisker.

9. Restauranter





Du kan ikke besøke Wroclaw uten å spise deg gjennom det enorme utvalget av restauranter. Som i de fleste storbyer kan du prøve retter fra alle verdensdeler, og aldri spise på den samme restauranten i løpet av flere uker.





Vårt beste tips er å styre unna "turistfellene". Ikke sett deg på den første beste restauranten du finner i Gamlebyen. Selv du ser store menyer med en flust av fargerike bilder av rettene betyr det ikke at maten er god. Gamlebyen ( Rynek) byr på en lang liste med restauranter og du har mer enn nok å velge mellom.

Prøv å gå i sidegatene, gjerne mot Universitetet. Der finner du de skjulte perlene!

Her er våre favoritter som aldri skuffer :





Prøv:

Pierogarnia



Dinette



Mama Manousch



Masala Grill & Bar



Ok Wine Bar Restaurant



Grape Restaurant













Og du er nødt om å ta turen i bakgata til Rynek og drikke en bedre whisky eller en uforglemmelig drink på Coctail Bar Max & Dom Whisky !!





Her kan du faktisk bestille hva du vil og bartenderen vil ikke bare imponere - de vil overgå dine forventninger når det kommer til drinker.

10. Gnomer, kajakk og vannsykkel





Wroclaw, som ofte blir kalt for Polens svar på Venezia, består av mange øyer og hele 112 broer! Her finner du utallige restauranter, kafeer, barer og ølkjellere som frister med utendørs servering og svært gode priser. Du kan i tillegg leie en kajakk eller vannsykkel og se byen fra et helt annet perspektiv. Du går også små turistbåter som guider deg gjennom byen og gir deg et innblikk i byens historie og kultur.



Wroclaw er i tillegg hjemmebyen til over 300 små gnomer spredd rundt i byen. Jakten på de ulike eventyrfigurene har blitt en populær turistattraksjon og en genial måte å utforske byen på.