En natt på The Thief

The Thief. Alle kjenner til Petter Stordalens fabelaktige luksusperle som år etter år seiler opp på listene over Europas aller beste hoteller.

Designerhotellet ytterst på Tjuvholmen har fått mye oppmerksomhet fra dag èn, og det var med store forventninger jeg sjekket inn på stedet der kjendiser, filmhelter og popstjerner har søkt ly under sitt opphold i hovedstaden.

Norges beste hotell

Det er ingenting som er overlatt for tilfeldighetene på det eksemplariske hotellet i Oslo. I det du sjekker inn på The Thief er det kun det beste som gjelder og du føler deg faktisk som en ekte VIP.

Det er ikke nok med at det første du ser i det du swiper kortet på det særdeles elegante hotellrommet er vinduer som strekker seg fra gulv til tak. Jeg ble invitert inn i en intim og personlig atmosfære fylt med originale detaljer, store speil og en King-size seng med hele 7 puter i ulike størrelser og farger. Utsikten mot Aker Brygge og Astrup Fearnley-museet er slående og Oslo viser seg fra sin beste side når solen står høyt på den blå himmelen.

Dette er Oslo, Aker Brygge og The Thief på sitt beste!

Hotellet har mange ulike rom å velge mellom, så her er det kun budsjettet som setter grenser. Har du lyst å slå ut håret, kan du booke The Thief sin penthouse suite ved navnet The Oslo Suite! Her kan du boltre deg på hele 94 kvadratmeter med luksus! Les mer om dette her.

Det er ikke feil å skifte om til den deilige morgenkåpen og kaste seg på sengen. Hotellrommet er spekket med luksuriøse produkter som dyner, kosmetikk, Tv, kaffemaskin, kunst og mange andre gadgets. Du finner til og med en skuff med masse godsaker du kan kjøpe som for eksempel slips og skjorte fra Moods og Norway ( greit å ha om mannen har glemt antrekket for helgen).

Internasjonal klasse og servicenivå

Det er mange grunner til hvorfor The Thief har høstet inn internasjonale utmerkelser og havner stadig på listen over de hotteste hotellene i verden. Å oppleve den type service som her, er unikt. Fra resepsjonen til baren til restauranten - de ansatte gjør alt for at gjestene på hotellet skal føle seg ivaretatt. Undertegnende følte seg hvert fall som VIP.

Lyst å senke skuldrene før middag? Ingen problem!

Thief Spa holder internasjonal klasse og byr på alt fra innendørsbasseng, finsk badstu, steamrom, hammam i tillegg til ulike behandlinger for kropp og sjel. I samme bygg finner du også treningsrom.

Her kan du se flere bilder av hotellet og sjekke ledige rom.

Her nyter du gode drinker og sommersolen

Noen hoteller byr på mer enn god beliggenhet og fantastisk service. Noen hoteller har også det lille ekstra i form av herlige takterrasser. Når sommeren endelig inntar Oslo, er det ikke feil å besøke The Roof som er takterrassen på hotellet. Her kan du nyte gode drinker, mat og magisk utsikt over Oslo. Perfekte stedet for en date eller en fest med venninnegjengen.

Book et magisk opphold på The Thief her!

Bor du i Oslo, bør du unne deg en brunch på The Foodbar. Menyen består av smakfulle småretter med alt fra Eggs Benedict til trøffelpizza og deilig biff. Start med det deilige surdeigsbrødet med rørossmør sammen med et glass bobler og del deretter fire - fem retter sammen med din kjære. Dere kommer garantert i god stemning.

Se flere bilder av hotellet her.

Langhelg med din bedre halvdel

Hvorfor reise bort til utlandet når hovedstaden har så mye å by på!?

Vil du gjøre noe ekstra ut av langhelgene i mai, er det ingenting som slår en romantisk helg med din kjæreste på denne hotellperlen. Unn deg en overnattining der dere kan nyte alt Aker Brygge, Tjuvholmen og The Thief har å by på!

Book et magisk opphold på The Thief her!





