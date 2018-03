5 fantastiske familieferier i Italia

Det er valgets kvaler å bestemme seg for et feriemål, men egentlig trenger det ikke å være så vanskelig - det er bare det at vi har for mange valg.

Vi har plukket ut våre fem beste ferier med familien, som alle ligger og venter på deg i Italia, og som vi tenkte vi skulle dele med de av dere som ennå ikke har booket for sommeren. Her er det lagt høy vekt på faktorer som sjarme, sol og strand strand og god mat, og ikke så mye på spa, treningsfasiliteter og kjøpesentre. Pakk heller med joggesko, en sexy kjole (eller hvit/svart skjorte hvis du er mann), og en god bok.

Her er våre 5 beste tips til en fantastisk sommer!

San Teodoro, Sardinia (Kombiner med Cagliari og Sicilia eller Corsica og Nice)

Feriebyen San Teodoro på Sardinia er en svært så sjarmerende og rolig liten perle av et sted.

Dersom du er ute etter et fredlig og rolig sted som ikke er overbefolket med turister, men allikevel en sjarmerende ferieby med en sandstrand alla Karibia, sjarmerende restauranter og små shops, så kan vi varmt anbefale den lille perlen San Teodoro på østsiden av Sardinia, eller Costa Esmeralda som det også kalles.

Det er lett å komme seg hit, kun en time og ti minutters kjøring fra flyplassen Olbia, som blant annet Norwegian flyr til. Ta med deg naboen eller la være, lei en leilighet og nyt livet på Sardinia. Leier du en leilighet koster det en brøkdel av hva det koster å bo på hotell. Blir det for rolig kan du kombinere ferien med å reise sydover til "hovedstaden" Cagliari og evt. ta båten over til Sicilia, eller dra nordover med båten til Corsica og Nice.

Alassio, Italia (Kombiner med Nice, Monaco, Genova)

Alassio ligger på den italienske blomsterkysten mellom Nice og Genova.

Et litt mer hektisk sted mht folkelivet, men allikevel dønn sjarmerende, finner du i Ligurien, eller blomsterkysten som det også heter, på grensen opp imot Frankrike. Her ligger de koselige badebyene tett i tett, men etter anbefalninger fra kjentfolk er Alassio den beste.

Mange spisesteder med god, italiensk mat, deilige badeforhold og underholdning på piazzaen på kvelden er stikkord for dette feriemålet. Blir du rastløs er dette også et perfekt utgangspunkt for utflukter til utflukter til Nice (hit flyr du allikevel), Grasse, Cannes, Monaco, Genova, Torino og vingårdene i Piemonte.

Lido di Jesolo (Kombiner med Venezia, Verona, Gardasjøen og Milano)



Populære Lido di Jesolo kan by på strender så langt øyet kan se, og Nærheten til Venezia.

Et veldig populært feriemål blant italienere er Lido di Jesolo på østkysten av Italia. Stedet, som kanskje er mest kjent for sin lange og brede strand, ligger vis a vis Kroatia som kun er en liten båttur unna, på andre siden av Adriaterhavet. Her finner du også Europas lengste gågate - et tips er dermed å pakke joggeskoene for både strand og land!

Fantastiske badeforhold, og store shoppingmuligheter (les: Sydenbutikker!) samt mange gode restauranter, barer og cafeer finner du på dette feriestedet, som i tillegg kan skryte av sin beliggenhet til både Venezia, Verona, Gardasjøen og Milano. Badelandet Aqualandia finnes rett i nærheten, hvis du vil være litt ekstra grei med barna.

Odyssevs kyst, Lazio (Kombiner med Roma, Napoli, Amalfi og Capri)

Sperlonga er en av de populære badebyene romerne sverk\ger til i helgene i juli.

Romernes badekyst, eller Odyssevs kyst som det også kalles, er selvfølgelig det beste alternativet om du ønsker å kombinere badeferien med litt storbypuls i Roma, eller evt. dra sydover til Napoli. Kjøreturen ned dit tar rundt 3 timer og er litt langtekkelig men du ser en del natur og italiensk landskap underveis. Kjør av og kjør langs kysten på slutten, og få med dere utsikten ved innkjøringen til Napoli! Dessuten er du motivert om du ønsker å oppleve Vesuv, Pompei, Sorrento eller Capri. Liker du ikke å kjøre bil går det supertog fra Roma til Napoli på 1 time og ti minutter! Og her skal de jo tross alt ha verdens beste pizza!

Tilbake til romernes badekyst så er det et flott sted å feriere, med småsteder som Anzio, Nettuno, Sperlonga og Terracina, deilige strender med gode spisemuligheter og flust av strandselgere som virkelig har noe å by på. I helgene er det mer folk da romerne trekker ut hit for å nyte fridagen, men på hverdager i juli er det ikke folksomt i det hele tatt.

Procida (Kombiner med Sorrento, Napoli og Capri.)

Procida er en nydelig liten perle av en øy, for deg som er ute etter det autentiske Italia.

Nok et spennede alternativ for deg som er fristet av Italia, er øya Procida - naboøya til den mye dyrere men den mer kjente øya med høy kjendisfaktor; Capri.

Procida er øya hvor den vakre filmen "Postmannen" ble spilt inn, og det er her du finner det autentiske Italia med sitrontrær i hagen, utedusj og høner på trappa, og det er her befolkningen vil bli kjent meg deg.

Litt shopping er det jo alltids muligheter for, strender så langt øyet kan se selvfølgelig og restauranter selvfølgelig med nydelig italiensk mat, samt noen overraskelser, som svært trange gater (legg igjen joggesko hjemme!), fantastiske men forlatte strender i juli, og en øde øy med stengt bro som nabo(!). Lyst på en annerledes ferie? Dra til Procida, og kombiner evt. med Capri, Amalfi og Napoli for mange inntrykk på en og samme ferie.

