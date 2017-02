Pilotfrue har spontanabortert

I et blogginnlegg publisert torsdag kveld forteller Julianne Nygård, også kjent som Pilotfrue, at hun har spontanabortert.

- Jeg har spontanabortert. Jeg er så lei meg og har aldri følt meg så tom. Heldigvis har jeg Ulrik her hos meg. Han den av oss som klarer å holde mote oppe og tenke videre i denne grusomme situasjonen, skriver hun på bloggen.

Hun skriver at det hele startet på tirsdag og at spontanaborten kom uten forvarsel.

- Det er forferdelig vondt nå, men vi skal reise oss igjen og når vi gjør det så skal vi legge en ny plan, selv om det å få barn føles helt umulig akkurat nå.

Pilotfrue ønsker ikke å kommentere saken overfor Side2 utover det som står i innlegget.

Forrige uke ble nyheten om at Julianne var gravid kjent.

Hun og ektemannen Ulrik har hele veien vært åpne om at veien til å bli gravid ikke har vært enkel. Pilotfrue har tatt leserne sine med på forsøket på å få barn ved hjelp av prøverørsmetode på bloggen, og har blitt hyllet for at hun har vært så åpen.

LES også: Pilotfrue (26) : - Jeg skjønner jo nå at det å få barn ikke er en selvfølge