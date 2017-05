Paris Jackson ble tatt for å være uteligger og bedt om å forlate filminnspilling

NEW YORK (Side2.no): Michael Jacksons eneste datter, Paris, signerte for 2-3 måneder siden en modellkontrakt med IMG Models, som har stjerner som Gigi Hadid, Gisele Bündchen, Nina Agdal og Alessandra Ambrosio i stallen.

Hun er også i startgropen for en karriere som skuespiller.

De fleste vil nok hevde at hun ser ganske bra ut, men ikke alle. En ansatt i produksjonen av en ny film fra Amazon Studios trodde at hun var en uteligger da de møttes en dag nylig.

«En av de første på plass på settet, sitter på parkeringsplassen og denne fyren kommer bort til meg og sier at uteliggere ikke er tillatt i dette området», skriver Paris Jackson på Twitter.

one of the first people on set, sitting in the parking lot and this dude comes up to me and says homeless people aren't allowed in this area