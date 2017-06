Ukens girlcrush: Angelica Blick

Angelica Blick (26) har vært svensk toppblogger siden tidenes morgen (sånn føles det i alle fall), og har gjennom en årrekke inspirert mange hundre tusen med streetstyle-, ferie- og hverdagsbildene sine. Som den veteranen hun er i dette gamet, synes vi hun fortjener en liten hyllest.

Vi kårer derfor Angelica Blick til denne ukens girlcrush på Side2😍

Årsak: Vi får ikke nok av de freshe bildene til Angelica, og elsker å ha henne i feeden vår på Instagram, der vi stadig får inspo i form av fete bilder av antrekk, ferier og mat som man bare er nødt til å elske. Dessuten er denne dama en liten institusjon i seg selv når det kommer til bloggbusiness.

Bio: Angelica Blick er født 8. november 1990, og er en prisvinnende blogger fra Linköping. Hun blogger om mote, reise og hverdag, og har de siste årene opparbeidet seg en imponerende følgerskare, blant annet på Instagram, der hun har respektable 1,2 millioner følgere. Hun er sammen med André Banghall, som eier et treningssenter for kampsport i Stockholm. I tillegg til å blogge, har hun også designet flere kolleksjoner for Bik Bok.

Instagram: @angelicablick

Blogg: angelicablick.se

Her er noen flere blinkskudd fra Angelica som du kan kose deg med:

Too much sauce 🔥 Et innlegg delt av Angelica Blick (@angelicablick) onsdag 03. Mai. 2017 PDT

Got to cuddle with one of the cutest dogs EVAH the other day 😍🐶💕 Et innlegg delt av Angelica Blick (@angelicablick) mandag 24. April. 2017 PDT

COACHELLA day 2 ✨✌🏽️ thanks for 24k mask from @beautybox.stockholm that keeps my skin hydrated in this heat! Et innlegg delt av Angelica Blick (@angelicablick) onsdag 19. April. 2017 PDT

Still one of the best meals I've had! Miss that turd alot as well ☝🏽 ❤️ Et innlegg delt av Angelica Blick (@angelicablick) fredag 31. Mars. 2017 PDT

Matcha matchy 🌶🎈💥 Et innlegg delt av Angelica Blick (@angelicablick) tirsdag 03. Jan.. 2017 PST

Embracing the sun ☀️ Et innlegg delt av Angelica Blick (@angelicablick) lørdag 04. Mars. 2017 PST

A perfect get-away 👯🚁 #BlueHawaiianHelicopters #LetHawaiiHappen Et innlegg delt av Angelica Blick (@angelicablick) lørdag 17. Des.. 2016 PST

MY BOMBER ✨ #angelicablickforbikbok #bikbokbyangelicablick @bikbok Et innlegg delt av Angelica Blick (@angelicablick) torsdag 10. Nov.. 2016 PST

Me and my beauty right here! Yep, by beauty I mean the bike, and the bike is mine ❤️ #ProudOwner Et innlegg delt av Angelica Blick (@angelicablick) onsdag 28. Sep.. 2016 PDT

Time to hit NYC streets -A pony tail for the day ✌🏽️ @dreamhotels #MyDreamNYFW Et innlegg delt av Angelica Blick (@angelicablick) tirsdag 13. Sep.. 2016 PDT

