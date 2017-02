Tinder gjør at du senker dating-standarden din

Tradisjonelt sett er det visse egenskaper man ser etter når man skal finne noen å date, og kanskje bli sammen med. Det er gjerne ting som alder, utseende, personlighet og utdannelse.

Men dette er på vei til å endre seg. Har du merket noe selv?

Nettsider og apper som Matching.com, Tinder og Grindr er nemlig med på å endre datingmønsteret vårt, ifølge en australsk studie, som heter «Educational in online dating»



Professor Benno Torgler og atferdsekspert Stephen Shyte har sett på datingvanene til mer enn 41.000 personer i alderen 18 til 40 år, i en tidsperiode på fire måneder. Studien viser at vi er på vei til å endre oss innen sjekking, dating og hva vi stiller som krav.

Vi dater flere folk samtidig



- Tradisjonelt sett ser mennesker etter visse egenskaper i en partner, som alder, estetikk, attraktivitet, utdanning, religion og rase. Men internett er med på å gjøre en drastisk endring når det gjelder dette, sier Stephen og legger til:

- Internett har forandret hvordan folk velger hvem de vil date for å finne kjærligheten.

Studielederen nevner for eksempel at nettdating gjør at man kan treffe flere potensielle partnere samtidig - noe som gir et større utvalg av potensielle partnere. Dette gjør igjen at man dater folk med både lavere, likt eller høyere nivå av de tradisjonelle egenskapene.

- Dette inkluderer utdanning, noe som vanligvis spiller inn når man skal finne seg en partner, fordi det kan gi økonomiske fordeler i fremtiden.

Utdanning spiller mindre rolle



Stephen forteller videre i studien at på bakgrunn av dette viser det seg at apper og nettdating-sider er med på å endre kravene våre når det gjelder utdannelse.

- Spesielt eldre kvinner har en større sannsynlighet for å ta kontakt med potensielle partnere som har lavere utdannelse enn seg selv. Yngre menn faller også inn under denne kategorien.

