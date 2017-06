18 spørsmål Andrea Sveinsdottir (22) ikke har fått før

Du kjenner henne kanskje best fra Paradise Hotel, men Andrea Sveinsdottir, Side2s nyeste blogger, har flere sider!

Vi stilte henne 18 spørsmål hun trolig ikke har fått før, sånn at du kan bli litt bedre kjent med denne kule dama.

1. Hva gjør deg skikkelig sinna?

- Urettferdighet! Jeg blir så provosert om jeg ser forskjellsbehandling og diskriminering på alle plan. Det er ikke greit. Vi er alle like my verdt uansett, og hvis noen tror noe annet og oppfører seg derav blir jeg skikkelig sint.

Velkommen til Det hvite hus, stedet med mest mus 🐭👯 #alliansekrig Et innlegg delt av ANDREA SVEINSDOTTIR 👸🏼 (@andreasveinsdottir) mandag 03. April. 2017 PDT





2. Hvis du kunne gjort noe helt annet enn i dag, hva ville du gjort?

- Da ville jeg vært Taylor Swift, haha. Da jeg var liten ville jeg bli popstjerne, det er bare et bittelite problem at jeg er tonedøv…





3. Hva er ditt skjulte talent?

- Jeg har ingen talenter, og det er så trist!!! Jeg har faktisk prøvd virkelig hardt å finne et skjult talent, men det er helt håpløst. Jeg kan spise veldig mye is, går det som er talent?

4. Hva er din guilty pleasure?

- Haha, det må være Fast and The Furious-filmene. De er jo sååå dårlige, men jeg elsket dem. Nå er det over for min del da, etter 7-ern, men det har vært en guilty pleasure i noen år.

Altså dette toppet kvelden min @ulrikkefalch ❤️❤️ #loveu #starstruck Et innlegg delt av ANDREA SVEINSDOTTIR 👸🏼 (@andreasveinsdottir) torsdag 01. Juni. 2017 PDT





5. Hvis du skal beskrive deg selv med fem ord, som alle begynner på T – hva ville det blitt?

- Trofast, tøysete, talentløs, trøtt og taktisk.

Trondheimstur med disse fine 💗 Et innlegg delt av ANDREA SVEINSDOTTIR 👸🏼 (@andreasveinsdottir) fredag 19. Mai. 2017 PDT





6. Hvilke tre kjendiser, døde eller levende, ville du hatt med deg til en øde øy?

- Harry Styles, David Beckham og Michelle Obama. Fin kombo!

Andrea tar gjerne med seg Harry Styles til en øde øy hvis hun får mulighet.





7. Hvilken realityserie ville du helst vært deltaker i?

- The Kardashians, haha. Funker det? Nå har jeg jo allerede vært med på min number one realityserie, nemlig Paradise Hotel, hvis ikke kunne jeg godt tenkt meg Farmen.

Andrea Sveinsdottir og Sofie Nilsen på finalefesten til Paradise Hotel 2017.





8. Hvilken pinlig hemmelighet kan du dele med oss?

- Jeg kastet opp i en søppelbøtte på Rockefeller under finalefesten fordi jeg skulle tøffe meg og ta en vodkashot som dessverre kom rett i retur… Hehe.

I dag feirer vi verdens beste @marteepettersen, Fredensborgveien er syden for en kveld og jeg kunne ikke vært mer fornøyd med temaet 🍹☀️ (og min nye drinkholder) 💗 Et innlegg delt av ANDREA SVEINSDOTTIR 👸🏼 (@andreasveinsdottir) lørdag 23. Juli. 2016 PDT





9. Øl, drink, vin eller brus og hvorfor?

- Brus! Pepsi Max, jeg elsker Pepsi Max. Vin er godt, men ingenting i hele verden slår max-en min.

Et lite familiebilde fra oss i Valkyriegata 11 👭 For de som ikke har fått det med seg har vi vært på tur og startet feiringen av @martinebrunsell som har bursdag i dag 🎉 Et innlegg delt av ANDREA SVEINSDOTTIR 👸🏼 (@andreasveinsdottir) torsdag 12. Feb.. 2015 PST





10. Hva gjør man hvis man vil få deg ut på date?

- Da er du flink, jeg dater lite! Hvis du er hyggelig, sjarmerende og virker som en snill og morsom fyr så er du på god vei altså. Så må du spørre da, hvis ikke blir det litt vanskelig.

"MEAN GIRLS?" Jeg kommenterer kritikken og skriver om gårsdagens episode på bloggen! Link i bio. #paradisehotelnorge #paradisehotel Et innlegg delt av ANDREA SVEINSDOTTIR 👸🏼 (@andreasveinsdottir) torsdag 11. Mai. 2017 PDT





11. Hva er det verste sjekketrikset du vet om?

- Å herregud, det er så alt for mange å velge mellom! Det aller verste må være typ sånn «du skal være med meg hjem i natt» på byen, og jeg bare: «Hahahaha den var morsom du, ellers takk». Da mister jeg all interesse med én gang, selv om det eventuelt var en tull. Da vil jeg heller høre at himmelen mistet en engel da jeg falt ned på jorden eller noe annet sykt klissete, klisjé og kleint.

Andrea Sveinsdottir.

En supersøt Andrea før bloggingen tok henne!





12. Ville du helst at din mor fersket deg i å onanere eller ville du heller fersket mor i å onanere?

- Hvorfor gjør dere dette mot meg, så forferdelig?! Ææ, ingen av delene… Jeg hadde blitt ødelagt, haha. Men hvis jeg måtte velge så ville jeg heller at hun skulle fersket meg. Da slipper jeg det mentale bildet av henne som gjør det, uff.

💪🏼 Se hvorfor vi har hengt med han kjekkasen her på bloggen nå 💋 #paradisehotel #paradisehotelnorge #stianblippshow Et innlegg delt av ANDREA SVEINSDOTTIR 👸🏼 (@andreasveinsdottir) torsdag 04. Mai. 2017 PDT





13. Hvis du måtte holde et foredrag på det medisinske fakultetet i Oslo, eller stille opp beinseriøs på Norske Talenter som tryllekunstner – hva ville du valgt?

- Da ville jeg stilt opp med et foredrag på det medisinske fakultetet! Det står da ikke noe om hva man skal holde foredrag om, hihi. Kanskje medisinstudentene vil ha et foredrag om blogg eller Paradise Hotel for å lette litt på en tung dag?

Andreas pressebilde fra Paradise Hotel.





14. Hvilken av russeknutene er mest deg?

§1 // KNUTE PÅ LUETRÅDEN

24 timer (86 400 sekunder) uten å sove.

§9 // ØLKORK

Drikk en kasse 0,33-liter øl/cider på 24 timer.

§8 // ISPINNE

Bad utendørs før 1. mai.

- Hm… Ikke den første sånn egentlig fordi jeg elsker å sove. Jeg ser på det som en hobby, hehe. Jeg måtte nok tatt nummer 8, ispinne. Bade før 1. mai kan jeg da klare.

Andrea Sveinsdottir ble kjent gjennom deltakelsen på Paradise Hotel.





15. Hvilket blogginnlegg er du mest flau over å ha skrevet?

- Det må være innlegget om at jeg skal endre på utseendet, haha. Det var et innlegg om at jeg skulle sette på hår og stripe etterveksten, så brukte jeg en ganske drøy clickbait så alle trodde jeg skulle operere meg eller noe sånt. Den var såpass bait at jeg havnet på 730.no sin liste over ukens topp 3 clickbaits, så det var ganske flaut, og det angrer jeg på.

16. Hvilket blogginnlegg har fått mest oppmerksomhet?

- Det er innlegget jeg skrev om Kevin og meg da jeg fortalte at vi ikke er kjærester eller holder på selv om mange trodde det.

Min nye partner ❤️ Er vi + Soften (@sofieenilsen @mortenbotten) hotellets nye dreamteam? Et innlegg delt av ANDREA SVEINSDOTTIR 👸🏼 (@andreasveinsdottir) torsdag 20. April. 2017 PDT

17. Hvilket bilde er ditt favorittbilde fra bloggen eller Instagram?

- Bildet av meg på gata i gullkjolen fra finalefesten 😃 Jeg elsker kjolen og jeg elsker det bildet! Det er så kule kontraster med en fancy kjole og stylet jente midt i en slitt og litt nedtagget gate, veldig kult.

Husker ikke om jeg noen gang har følt meg så flott før ✨ #paradisehotel #paradisehotelnorge Et innlegg delt av ANDREA SVEINSDOTTIR 👸🏼 (@andreasveinsdottir) fredag 02. Juni. 2017 PDT

18. Hvor får du inspirasjon fra?

- Jeg får inspirasjon fra mye! Det er selvfølgelig litt fra andre bloggere, Instagram, men mye fra ting som skjer i hverdagen. Hvis det er en hendelse eller en trend så er det lett å hente inspirasjon fra det fordi jeg mener mye om ting. Vennene mine inspirerer meg også masse og kommer med forslag til hva de ønsker å se og lese om, så det er gull verdt! I tillegg hjelper Sofie, Martine Johansen og meg hverandre mye siden vi bor sammen og rett ved siden av hverandre. Det hender vi setter oss ned og deler litt ideer og tar bilder sammen og sånt!

