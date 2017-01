Mysteriet om Ari Behns hus er oppklart

Budstikka publiserte fredag morgen en sak om hemmelighold av eierskapet til villaen i Haugsåsen i Lommedalen, der Ari Behn skal bo etter bruddet med prinsesse Märtha.

Avisen fikk opplyst fra Statens Kartverk at huset og eiendommen ble kjøpt for 7,9 millioner kroner, men at informasjonen om eieren var «beskyttet i henhold til instruks». Det samme gjelder prinsessens bolig i Lommedalen.

Kommunikasjonssjef Marianne Hegen ved Det kongelige hoff opplyser imidlertid at det er Ari Behn som er kjøperen.

- Det er Ari Behn som eier huset han skal bo i, sier Hagen til Budstikka.

Hun legger til at Slottet ønsker å fjerne all tvil rundt eierskapet, og kommer til å fjerne informasjonssperringen hos kartverket.