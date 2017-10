Zara Larsson skal spille på Nobelkonserten

Den svenske popdronningen Zara Larsson (19) er annonsert som den fjerde av artistene som skal spille på Nobelkonserten i desember.

– Jeg ser virkelig frem til å delta og synge på den prestisjetunge fredspriskonserten, sier hun i en pressemelding ifølge VG.

Fra før av er Sigrid, Alan Walker og John Legend bekreftet.

Det blir ikke første gang Zara opptrer på Nobelkonserten, som blir arrangert i forbindelse med utdeling av Nobels fredspris. Hun opptrådte også i 2013, da hun bare var 15 år gammel.

Sist gang Zara Larsson opptrådte i Norge, var under Palmesus-festivalen i Kristiansand i sommer. Den unge artisten har nemlig blitt godt kjent for å stå opp for feminisme, engasjere seg i free the nipple-debatten og å fremme likestilling.

Side2 møtte henne, og hun fortalte da om netthatet og at hun ønsket å fokusere mer på musikken fremover.

- Jeg fikk definitivt mange kommentarer fra sinte menn som mente jeg tok feil. Nå i etterkant ser jeg at det tok på psykisk. Det var kjempevanskelig, og jeg har forstått i etterkant at det var mye angst i den perioden. Jeg er glad for å kunne hvile litt fra det nå.

