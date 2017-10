Kristiansandjenta Ylva Olaisen (17) ble kjent for folk flest gjennom deltakelsen i The Stream i fjor, hvor hun havnet på andreplass. Etter å fått platekontrakt med Universal Music på direktesendt TV, står hun nå på egne bein.

Forrige uke slapp Ylva singelen This Ain't Love og vi tok en prat med den kule unge dama i forbindelse med låtslippet!

Den nye singelen hennes ble til i Stockholm, da hun deltok på en låtskrivercamp. En av dagene jobbet hun med produsent Anton Hård Af Segerstad og låtskriver Hayley Aitken.

- Den betyr veldig mye for meg. Den handler om kjærlighet som ikke lenger er kjærlighet. Nå er det bare negativt og man må egentlig bare gi slipp på det. Det er også tittelen - This Ain't Love.

- Er den selvopplevd?

- Ja. Den er selvopplevd, så den kommer rett fra hjertet.

- Føles mer som mitt

Ylva fikk platekontrakt da hun imponerte artistutvikler Espen Lind under The Stream i fjor høst. Når Side2 treffer henne, kommer hun nesten rett fra Stockholm, hvor hun har skrevet tre nye sanger.

- Det er veldig gøy når jeg får være med og skrive det og får være med på både produksjonen og å skrive teksten og melodien. Da føles det mer som mitt enn om jeg bare skulle fått en sang og gitt den ut.

Selv om Ylva er ung, har hun allerede holdt på med musikk i mange år. Hun har også danset - og danser fortsatt på siden - men musikken er nå hovedfokus.

Ylva Olaisen er låtaktuell med This Ain't Love.

- Jeg begynte ordentlig med synging da jeg var elleve, tolv år. Da meldte mamma og pappa meg på kulturskolen i Kristiansand. Forbildene da var Adele og Beyoncé, forteller hun.

- Så har det bare utviklet seg etter at jeg fikk platekontrakt. Jeg har fått mer interesse for RnB og soul, og det er det jeg tror jeg kommer til å gå for.

- Fem år frem i tid - hvor er du da?

- Det er ikke godt å si, men jeg vil nå ut til flere mennesker med musikken min og røre flere når de hører mine tanker om livets gang. Det hadde vært en drøm.

- Har ikke lyst til å droppe ut

Parallelt med artistkarrieren, går Ylva i andreklasse på musikklinja på Vågsbygd videregående skole i Kristiansand, hvor hun også bor.

For mange er det nok å skulle fullføre skolen alene, og 17-åringen legger ikke skjul på at det tidvis er hardt å skulle gjøre begge deler samtidig

- Skolen må jeg bare fullføre, jeg har ikke noe lyst til å droppe ut. Det er planen. Likevel kan jeg ikke se vekk ifra at det er ganske tungt. Det er mye prøver, innleveringer og presentasjoner. Så har jeg musikken ved siden av. Jeg skal skrive, svare på mail, høre på demoer, fortelle hva jeg synes om ting, ta bilder. Men det er det som er gøy. Det er da jeg virkelig kan kose meg. Når jeg får gjort alt som har med musikken å gjøre.

Hun bruker derfor ferier og helger for å reise og jobbe som artist, mens hun i hverdagen stort sett bare er en vanlig tenåring i Kristiansand.

- Jeg går på skolen og får gjort det jeg skal der, så kommer jeg hjem og ser på Netflix. Jeg sitter og koser meg med hva enn jeg finner i skapet av godis og venter på middag. Så pleier jeg aldri å gjøre lekser. Jeg klarer ikke å gjøre lekser! Jeg gjør det enten på skolen hvis det er innlevering eller noe, eller så må jeg sitte igjen på skolen og gjøre det der. Jeg klarer ikke å gjøre det hjemme. Da er det Netflix som gjelder!

- Har du noen guilty pleasures du kan fortelle om?

- Jeg er veldig glad i godteri. Jeg elsker godteri. Hvis jeg hadde bodd alene, hadde jeg nok spist godteri hver dag. Og det er jo ikke bra! Og hver gang jeg skal på skolen får jeg med meg niste, men jeg går alltid og kjøper mat selv om jeg har niste. Jeg vet ikke, men det er noe med det å få det servert.

Finner viktig støtte i musikerpappaen

Ylvas pappa og manager, Daniel Olaisen, er også musiker, riktignok i en litt annet segment enn henne. Han er nemlig en velkjent metalgitarist som har vært lenge i bransjen, og har spilt i band som Zerozonic, Blood Red Throne og Satyricon.

Likevel, Ylva har allerede slått ham, på streaming:

- Det var faktisk han som sa det til meg. «Ylva, nå har du slått meg!». Så det er gøy.

Det har alltid vært musikk i huset til Ylvas familie, og hun tror at dét, sammen med dansingen, vekket drømmen hennes om å selv bli artist.

- Hva slags rolle spiller faren din for deg som artist?

- Han har støttet meg og er alltid der for meg, og forteller meg hva som er best å gjøre og passer litt på. Det er veldig godt å ha ham som manager. Jeg kunne ikke bedt om en bedre far - og manager!

- Det er veldig viktig å ha noen som kan hjelpe deg på veien og ikke bestemme hva du skal gjøre, men gi deg råd og fortelle deg litt sånn egenopplevelser. Han er i musikkbransjen selv og vet hva det går i, så det er veldig godt å ha noen som har peiling, fortsetter hun.

Det var også faren som meldte henne på The Stream.

- Han bare meldte meg på uten å spørre, så jeg ble ganske sur. Men jeg kunne ikke vært mer takknemlig enn i dag, for hvis han ikke hadde gjort det, hadde jeg ikke vært der jeg er i dag. Det skal han få en takk for.

Engasjert i dyrenes sak

Ylva Olaisen engasjerer seg også i dyrevelferd, og forteller at dyremishandling er det som gjør henne aller mest sinna, sammen med mobbing.

Engasjementet startet med at hun og moren ble klar over all utnyttingen som skjer av dyr.

- Det er mye dritt og mye galskap. Folk tester sminke på dyr, bruker pelsen deres og utnytter de på veldig mange forskjellige måter som jeg synes er veldig galt.

- I fremtiden ønsker jeg også å formidle dette videre til andre som kanskje ikke vet så mye om det. Ved å vite for eksempel hvilke sminkemerker som testes på dyr, kan man velge å ikke kjøpe dem. Og kanskje gjøre en forskjell når produsentene får øynene opp for at folk ikke kjøper sminke fra deres merke fordi de bruker dyr i testingen.

Selv har Ylva en hund og to katter - Ravn, Laffen og Loffen, og forteller at hun alltid har elsket dyr.

- Jeg er veldig glad i å endelig komme hjem når jeg har vært lenge hjemmefra. Da får jeg ro i kroppen. Jeg er veldig glad i å bare være hjemme med dyrene mine og kose med dem.

- Har du ikke noe positivt å si, hold det for deg selv

Som de fleste andre som velger å være synlige på internett, og mange på samme alder som henne, har også Ylva opplevd å få stygge kommentarer.

- Jeg plages ikke av det for jeg velger å ikke bry meg om det. Men jeg ser det jo, så jeg vet at det er der.

- Jeg synes det er helt grusomt. Jeg forstår ikke hvordan folk kan finne så mye dritt og si det til andre mennesker. Det skjønner jeg virkelig ikke. Jeg mener at hvis du har noe stygt å si, får du holde det for deg selv. Det er mer det at hvis du har noe positivt å si, så si det til noen andre. Jo mer positivt man sprer, jo mer positivt får man. Jeg tror noen føler seg bedre av å rakke ned på andre, og det må vi gjøre en forandring på. Jeg synes folk må være snille mot hverandre, sier hun.

- Har du noen tips til unge som kanskje sliter mer enn deg med å heve seg over hatkommentarer og netthets?

- Jeg tenker at du ikke kan forandre hva du mener og synes, men du kan passe på hva du selv sier. Hvis du sier fine ting om andre, kommer andre til å si fine ting om deg. Jeg tenker at jo flere folk som sier positive ting til hverandre, jo flere vil det bli. Kanskje det blir mindre negativitet i verden. Jeg har ikke svaret på det, men jeg tenker at hvis man gjør det selv, kan man gjøre en forandring.

- Så bør man snakke med folk om det. Enten foreldre eller venner eller de det gjelder. Går du bort til dem og spør dem hvorfor de sier stygge ting, blir de nok litt satt ut.

- Til slutt, har du noe du har lyst til å si til folk i forbindelse med den nye låten din?

- Låten betyr mye for meg, og det betyr også veldig mye for meg hvis folk vil sjekke den ut og ta en skikkelig lytt på teksten. Jeg tror mange kan relatere seg til den. Så den er verdt å sjekke ut.

