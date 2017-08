Taylor Swift er ute med ny singel

Taylor Swift er i dag aktuell med singelen «Look What You Made Me Do».

Ifølge Radio.com skal Taylor Swift en gang ha uttalt at hevn er det hun gjør aller best best. Hevnsangene hennes har også en tendens til å bli store hitlåter.

Siden hun debuterte med sitt første album i 2006 har hun slått til en rekke ganger:

Hun har sunget om både ekskjærester og jenter som har stjålet dem fra henne, sure musikkanmeldere og selveste Kanye West har fått gjennomgå.

Taylor Swift (27) er aktuell med ny singel, som er første låt ut fra hennes nye album «Reputation».

Ifølge nettstedet – som laget en liste med Swifts beste hevnlåter – har Taylor Swift for vane å prøve å skjule hvem det handler om, men dropper til dels sterke hint – som det at den nyeste låten er rettet mot en som har en skrånende scene, noe Kanye West hadde på sin «Pablo»-turné.

Ifølge Radio.com har Taylor Swift vært tydeligst nettopp i låtene man antar tar for seg Kanye. (De fleste av oss husker også at Kanye i «Famous» sangen «I feel like me and Taylor might still have sex»).

Det er ikke bare gutta som Taylor Swift raser mot. Også en lang rekke kvinnelige artistkolleger har vært innom det bladet Elle kaller hennes «bad blood»-liste – fra Katy Perry, som Swift synger om i «Bad Blood», til Miley Cyrus, Nicki Minaj, Rihanna, Lady Gaga, Demi Lovato og Kim Kardashian.

De fleste kranglene med damer løser seg imidlertid opp før det blir noen låt av det, og forblir ofte på sosiale medier, skriver Elle videre i sin oversikt.

Hør «Look What You Made Me Do»:





