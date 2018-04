Sophie Vågsæter topper Spotifys viralliste

Stranda-jenta Sophie Vågsæter (25), Side2-blogger og tidligere Paradise Hotel-deltaker, kom med en nokså uventet nyhet til fansen midt i påsken.

Da slapp hun nemlig den egenlagde låten «Pelsjakka» under artistnavnet Soph, som er hennes første låtslipp. En uke etter slippet topper Pelsjakka virallista på Spotify.

Side2 tok en kjapp prat med Soph i forbindelse med at hun ligger på topp på virallista.

- De fleste av oss kjenner deg som PH-deltaker/blogger/Instagram-modell – hvordan i alle dager fant du ut at du skulle slippe låt?

- Jeg har alltid vært over gjennomsnittet glad i musikk vil jeg si. Jeg har alltid hatt lyst, men aldri egentlig turt. De siste årene har jeg gått gjennom ganske mye, for det meste positivt, men mye negativt også. Det har kanskje gjort at jeg har fått litt mer baller da, kan du si. Så nå tenkte jeg «fuck it, nå gjør jeg det». Det er som oftest en tid for alt og nå følte jeg at tiden var inne.

- Har det vært en hemmelig drøm for deg?

- Jeg har alltid sittet på ideen, men det har bare vært noe jeg har tenkt på. Noen bare tenker, andre utfører. Jeg utfører.

- Vi har fått med oss at du DM-er med store internasjonale rappere som ASAP Rocky og Ty Dolla Sign. Hvordan i alle dager får man kontakt med disse rapperne på Insta?

- Ja, jeg er i god dialog med Desiigner, han snakker jeg kanskje mest med. Jævlig «down to earth»-person. Men jeg har vært i kontakt med mange av dem. Produsenten til French Montana har også så og si blitt en kompis av meg de siste årene, vi hengte mye da jeg var i LA sist. Ellers har jeg snakket med Ty Dolla Sign, ASAP Rocky og festet med G-Eazy. Haha, Chief Kief har også likt noen av greiene mine på Instagram, men han er kanskje litt for heavy for meg. Jeg får tilsendt beats fra Los Angeles nå fremover av Jesse «Corporal» Wilson, som blant annet har produsert låter for Travis Scott, Justin Bieber og Celine Dion. Vi facetimer, så møtes vi på midten med det jeg liker av beats.

- Vi er så nysgjerrige! Hva har du snakket med dem om?

- Vi har bare snakket om alt mulig egentlig, har lovt å feste med dem neste gang jeg kommer.

- Slider du inn i DM-ene deres på Instagram, eller slider de inn i DM-ene dine? 😉

- Haha, jeg har slidet inn i et par, men det har vel gått begge veier. Jeg tror nok de ser at en annen av de følger meg, så blir de vel nysgjerrige da.

- Har de gitt deg musikktips?

- Ja, jeg har fått et par gode råd fra Jesse.

Sophie Vågsæter under premierefesten for årets Paradise Hotel-sesong. Her er hun sammen med deltaker i årets sesong av PH, Marius Pettersen.

- Du har blitt omtalt som Norges svar på Cardi B. Hva tenker du om den karakteristikken?

- At jeg blir omtalt som Norges Cardi B er bare morsomt, jeg er langt i fra henne, jeg gjør min egen greie. Det er ingen hemmlighet at hun er favoritten min for tiden, men jeg har såpass stor respekt for henne at nei, jeg kan ikke sammenlignes. Kanskje litt i personlighet bare.

SLAPP EGEN LÅT: Sophie «Soph» Vågsæter overrasket alle da hun slapp egen låt i påsken. Nå topper den Spotifys viralliste.

- Du har jo gjort en del forskjellige ting den siste tiden, både TV og blogging. Er du redd for å få kritikk for at du nå prøver deg som artist?

- Folk kritiserer uansett faen hva man gjør, så da man kan likevel bare gjøre det man vil. De som liker deg de liker deg, de som ikke liker deg liker deg ikke. Det bruker ikke jeg energien min på. Jeg vil bare ha det fett.

