Slik går det med gutta fra One Direction

I 2015 annonserte gjengen fra One Direction å ta et avbrekk fra boybandet for å bygge sine egne karrierer - alene.

Så langt har alle de fire guttene, og Zayn selvfølgelig, vært så travle med sitt at det er umulig å holde oversikt. To av medlememne har fått barn, tre av dem har hatt kritikerroste albumer og en av dem har vunnet sin aller første VMA.

Vi har laget en liten tidslinje som er inspirert av Cosmopolitan, som gir deg en ryddig overblikk over hva gutta er opptatt med til dags.

1. I 2015 annonserte bandets femte medlem Zayn Malik at han skulle forlate One Direction.

I denne Facebook-posten fortalte Zayn fansen at det var på tide at han levde livet utenfor rampelyset.

2. Samme året slapp Harry, Louis, Niall og Liam sitt femte (og foreløpig deres siste) album «Made In The A.M»

Singelen deres «History» nevner at det ikke er slutten på One Direction.

3. I begynnelsen av 2016 blir Louis Tomlinson pappa til lille Freddie Reign

Et innlegg delt av Louis Tomlinson (@louist91) fredag 19. Feb.. 2016 PST

4. Samme året debuterte tidligere medlemmet Zayn Malik som soloartist med sin aller første singel «Pillowtalk»

Modell og kjæresten hans Gigi Hadid spiller sammen med han i musikkvideoen. De hadde også en fotoserie sammen med Vouge.

Zayn slapp også ut biografien sin «Zayn», der han prater om sin tid i One Direction, oppveksten og veien videre i karrieren hans.

5. Zayn slipper også ut sitt debutalbum «Mind of Mine»

5. Niall Horan slipper ut sin aller første singel «This Town»

Den debutere på femte plass i Storbritannia, tjuende plass på Billboard og tjuende plass på VG-lista.

6. Louis Tomlinson slipper ut sin aller første låt «Just Hold On» sammen med DJ-en Steve Aoki.

Låten får en sterk debut i Storbritannia, og får en solid syttende plass på VG-listen.

7. Moren til Louis, Johannah Poulston, taper kampen mot leukemi, og Louis gjør sin sterkeste opptreden under The X Factor i Storbritannia kort etter morens død.

8. I 2017 får Liam Payne sitt aller første barn med sangeren Cheryl Cole.

Barnet får navnet Bear 🐻

9. Zayn slipper ut singelen «Still Got Time» sammen med kanadiske sangeren PartyNextDoor.

Låten mottok gode tilbakemeldinger fra publikum og anmeldere.

10. Harry gir ut singelen «Sign Of The Times».

Låten ble kritikerrost fra flere anmeldere. Han opptrådte også under Saturday Night Live, og spilte Mick Jagger under en sketch. Han slipper også ut sitt aller første album «Harry Styles» i mai 2017.

11. Både Niall og Liam slipper ut singler samtidig. Liam med «Strip That Down» og Niall med «Slow Hands».

12. Både Niall og Harry gir intervjuer om en potensiell gjenforening av One Direction.

Niall forteller Billboard at verken han eller resten av guttene fra One Direction har pratet om å gjenforene bandet. Harry nevner til Rolling Stone at han er åpen til å lage mer musikk med resten av gjengen fra One Direction.

13. Harry debuterer som skuespiller i Hollywood-filmen «Dunkirk» sammen med bl.a. skuerspiller Tom Hardy.

I følge Cosmopolitan fortalte regissør Christopher Nolan at han hadde ingen aning om at Harry Styles var så berømt.

14. Louis Tomlinson slipper ut singelen «Back To You» sammen med Bebe Rexha.

Den debuterte som nummer 8 på VG-lista i Norge, og nummer åtte på den britiske musikklista.

15. Louis forklarer til The Guardian at han følte seg ofte glemt under tiden i One Direction.

16. Niall gir ut debutalbumet «Flicker» som får solid første plass hos amerikanske Billboard.

Vi håper at gutta fra One Direction samles igjen slik at de kan gi oss masse glede og masse nydelig musikk.

