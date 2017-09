Lucy Swann med forsmak på platecomebacket

Syv år etter at hun slapp debutalbumet, er Lucy Swann tilbake med singelen «Foreign Bodies» – en første forsmak på albumet som er i vente på nyåret.

Singelen – som slippes fredag 15. september – beskrives som et eksplosivt comeback fra artisten, som har et lydbilde skildret «som en farverik kakofoni av komplekse rytmer og harmonier» – et sted i den grenseløse og sjangereksperimenterende delen av popmusikken.

Ifølge pressemeldingen er tittelen på albumet «Blue, Indigo, Violet and Death», og det slippes tidlig i 2018 på hennes eget plateselskap Egoletgo Records.

Good afternoon lovely people! My single Foreign Bodies will be out on the 15th of September and is the first of a series of singles due for release before my album! Released on my very own label @egoletgorecords ! Cover art work by the lush @kissi_ussuki ! Et innlegg delt av Lucy Swann (@lucyswannmusic) fredag 18. Aug.. 2017 PDT

Lucy Swann meldte sin soloankomst med LP-en «La Petite Mort» i 2010, som fikk solide anmeldelser og Øyafestivalens talsperson til å si at de lot se «imponere av hva denne dama fikk til av lyd og musikalitet alene på scenen». Da hadde hun vært åtte år i bandet Fountainheads, og uttalte til NTB:

– Jeg liker å opptre alene. Det er frigjørende å ha all plassen, ha hele scenen for meg selv. Det er en stor frihet i det å være alene.

Here's a video snap shot of me in a car being mangled. Video for my new single Foreign Bodies out in ONE week! Directed by Iselin Linstad Hauge. Et innlegg delt av Lucy Swann (@lucyswannmusic) fredag 08. Sep.. 2017 PDT

Hvis du har sett filmen «Hawaii Oslo» fra 2006, har du garantert fått med deg Fountainheads-låten «Perfect», hvor Lucy var vokalist.

Men Lucy Swann ble ifølge eget utsagn lei lyden av egen stemme. I stedet komponerte hun blant annet instrumentalmusikken til Det Norske Teatrets «Hamlet»-oppsetning i 2014. Det ga ny inspirasjon, og på singelen synger hun igjen. Nå er Swann klar for Trondheim Calling i februar.

