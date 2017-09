Låtaktuelle Una Sand: - Tanken på å synge for noen andre enn familien og venner var bare dritskummelt

Una Sand (21) er et stjerneskudd du bør ha øynene opp for.

Til tross for kun å ha holdt på med musikk i tre år, har oslojenta allerede oppnådd mye. Som 18-åring ble Una signert til Sony ATV i Nederland og hun har skrevet låter for nederlandske Quintino og Sander Van Doorn, men holder nå på å bygge seg en karriere som soloartist hos Universal Music.

Fredag er hun aktuell med sin nye singel «Wanderlust», og vi fikk snakke med henne i forbindelse med lanseringen!

- Wanderlust ble skrevet i januar/februar i år med min virkelige soulmate innen låtskriving - Paul Phamous. Han har også skrevet låter for noen av favorittartistene mine, sier Una Sand til Side2 når vi møter henne på Sentralen i Oslo.

For de som ikke kjenner til Paul Phamous fra før, fikk fyren Grammy som låtskriver for Frank Ocean (!).

- Ønsker så innmari at det skal funke

Om Wanderlust forteller Una at den for henne handler om kjærlighet der man føler at man ikke strekker til.

- Jeg var alene i LA og satt i leiligheten min alene hver dag etter session og hadde mye tid til å tenke. Jeg gikk gjennom et brudd og kjente at jeg hadde behov for å gi slipp på det. Jeg burde gi slipp på det for det var ikke sunt for meg, men så var det akkurat som om noe holdt meg igjen. Jeg hadde et behov for å kjempe for det.

Hør Wanderlust her:

- Og det er jo dét Wanderlust handler om mye – du ønsker så innmari at det skal funke in the long run og at du skal klare å kjempe deg gjennom det eller finne ut av det, og så glemmer man seg selv her og nå. Det tror jeg er en felle som det er veldig vanlig å gå i. Det er mange som sikkert opplever det samme, men i forskjellige typer relasjoner, forsetter hun.

Wanderlust ble til slutt som en liten dagbok fra det kapittelet.

Finally!!😍😍😍 My new single Wanderlust is out now! Hope you love it as much as I dooo💫💫 link in bio Et innlegg delt av Una Sand (@unasand) fredag 22. Sep.. 2017 PDT

- Noen ganger så er det mye vanskeligere å si det høyt ut og være ærlig på det med seg selv og andre i en vanlig samtale. Mens i en låt kan man pakke det litt inn som du vil og du kan føle at folk ikke ser like mye rett gjennom deg.

- Man får dealet med en del private ting også, selv om det kanskje ikke virker sånn for omverdenen alltid.

- Er det sånn du bruker musikken - for å prosessere følelser?

- Jeg gjør det. Det er forskjellige typer følelser. Noen ganger kjenner man på at det er jævlig fett og koser seg eller aldri har lyst til å dra fra en fest eller whatever. Mens andre ganger er det litt de store følelsene som trenger å filtreres. Jeg er en ganske lukket type til vanlig. Jeg føler at når jeg går inn i studio kan jeg være meg selv. Jeg kan slippe folk inn på en litt annen måte.

Les også: 5 stadier du går gjennom ved kjærlighetssorg

Side2 møtte låtaktuelle Una Sand i Oslo.





Har skrevet siden hun var barn

Selv om hun ikke forestilte seg at hun selv skulle bli artist, begynte Una tidlig å interessere seg for musikk.

- Fra jeg var 9-10 år gammel begynte jeg vel å skrive melodier, og musikk har alltid betydd mye for meg.

Da hun var 18 ble hun ved en tilfeldighet ble med på Songfarm, en camp for låtskrivere og artister i Nederland, etter at en venninne av faren hadde sett henne synge og spille piano i en video på Facebook.

- Tanken på å synge for noen andre enn familien og venner var bare dritskummelt. Så det har skjedd mye på kort tid, sier Una.

Etter campen valgte hun å reise tilbake til Nederland for å jobbe videre med den ene låtskriveren hun ble kjent med.

- Da skrev vi noen låter på noen dager og så fikk jeg kontrakttilbud en uke etterpå. Det skjedde veldig fort. Da var jeg 18 år og alene i Nederland. Det var ganske tilfeldig og ganske rart i starten. Jeg gikk fortsatt på videregående og begynte å reise frem og tilbake i helger og jobbe sammen med folk i alle mulige rare sjangre. Jeg bare prøvde så godt jeg kunne å lære og bli mer selvsikker.

Etter at hun fikk kontrakt med Sony ATV samarbeidet hun med en rekke forskjellige låtskrivere og artister, og mange av dem ønsket å bruke sangene.

My bbyssssssssss. Had a blast #bysongs ❤️ Et innlegg delt av Una Sand (@unasand) torsdag 21. Sep.. 2017 PDT

- Vet at jeg har noe å komme med

- Nå tenker jeg at det er viktig at sluttresultatet er dritbra uansett, enten det er for meg eller andre. Jeg har et litt annet fokus og en litt annen selvsikkerhet på det nå. Jeg vet at jeg har noe å komme med. Men det er kjempegøy å skrive for andre. Du kan vise andre sider for deg selv og leke deg uten å måtte holde deg innenfor noen rammer.

Når Side2 møter henne har hun akkurat kommet tilbake fra Hamburg i Tyskland hvor hun har vært i studio med Fabrice Noel, en tysk singer-songwriter.

- Jeg skrev en tysk låt!

- På tysk? Kan du tysk?

- Nei, jeg kan jo ikke det! Jeg ble satt i studio med Fabrice, og lagde hele melodilinja og måtte sitte med de og si om jeg synes lyden hørtes grei ut. Og det er weird, du sitter på rettighetene til en låt du ikke skjønner noe av. Så det er mye forskjellig man gjør da!

Når man blir kasta ut av session fordi en akustisk gitar skal spilles inn og @jonathanvivaaskise knipser litt bilder❤️❤️❤️❤️ Et innlegg delt av Una Sand (@unasand) onsdag 13. Sep.. 2017 PDT

Una forteller at hun fortsatt sitter på mye materiale, og at det kommer flere låtutgivelser med tiden, også samarbeid med amerikanske og tyske artister.

- Jeg håper jo at folk følger med, for det er flere ting som skal skje fremover! Og så håper jeg at folk hører litt forbi lydbildet i den nye låten, for det ligger mye under, og man kan kanskje begynne å like den også av andre grunner. Det ligger mye i teksten jeg tror mange kan kjenne seg igjen i!

