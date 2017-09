Låtaktuelle Tove Styrke: - Jeg elsker å samarbeide med kvinner

Svenske Tove Styrke (24) har rukket mye på kort tid. Lena Dunham har kalt henne «Dream woman», hun hylles av Elton John og BBC og NME har rost henne oppi skyene.

Tove er fra Umeå, men bor i Stockholm. Tidligere i år slapp hun singelen Say My Name, som både Miley Cyrus og Lorde har lagt til i spillelistene sine på Spotify. Nå følger hun opp med singelen Mistakes, som ble sluppet på fredag.

Side2 tok en prat med henne sist hun var i Norge om den kommende singelen, hvordan hun bruker musikken for å formidle følelsene sine og hvilke norske artister hun kunne tenkt seg å samarbeide med.

- Say My Name er den første låten jeg gjorde sammen med Elof Loelv. Det er startskuddet for det prosjektet jeg holder på med nå. Høydepunktet var da Lorde la den til i en av sine spillelister. Hun er en av mine favorittartister og en fantastisk låtskriver.

Den nye singelen Mistakes er skrevet sammen med og produsert av Elof Loelv. Han skrev og produserte også Say My Name.

Les også: The Killers kommer til Norge

Sånn beskriver Tove selv låten:

- Mistakes kan handle om en person eller om en selv eller bare livet generelt. Poenget er vel at innimellom trenger du ikke være perfekt og det kan være noe verdifullt og fint i å slippe taket i hvem du tror du er eller burde være. Alle feil er ikke feil. Typ.

Hør Mistakes her:

Jobber med det som trolig blir nytt album

Tove forteller at hun holder på i studio om dagen med et prosjekt hun tror kommer til å bli et album til slutt.

- Say My Name er ganske minimalistisk, og skiller seg mye fra musikk jeg har gjort tidligere. Det er en ganske tørr, enkel produksjon, men samtidig veldig gjennomarbeidede. Jeg har aldri vært så nøye før og det er gøy å nerde seg.

- Hva er viktig for deg å formidle gjennom musikken din?

- For meg er musikken noe som jeg gjør for meg selv for å kunne ha det bra og deale med følelsene mine. Jeg tenker ikke alltid på hvilket budskap som skal ut. Det jeg synes er så fett, er at musikk som hjelper meg i en situasjon kan gjøre noe for noen andre.

- Har du noen spesielle saker du brenner mer for enn andre?

- Nå er det mye relasjonstemaer jeg tar opp. Å ikke gi avkall på seg selv. Alle sider ved forhold er ikke like bra heller. Jeg synes også relasjoner som er dysfunksjonelle, er veldig interessante. Du er rimelig, jeg er rimelig, hvorfor har vi ikke et bra heng sammen. Hvorfor og hva gjør dette?

Les også: Donkeyboy er tilbake med ny singel. Utgangspunktet fant de på loftet (!) i barndomshjemmet

Tove Styrke slapp sin nye singel Mistakes på fredag.

Digger Astrid S

På spørsmål om hvilke norske artister hun digger, svarer Tove kjapt godjenta Astrid S.

- Vi gjorde en radiofestival i Sverige sammen. Hun er en veldig fin person og har bra musikk. Sigrid også. Hun er helt fantastisk, og hvordan hun synger er til å dø av.

- Hvilke norske artister kunne du tenkt deg å samarbeide med?

- Jeg hadde elsket å samarbeide med begge de to. Jeg elsker å samarbeide med kvinner. Det er givende. Det er interessant at når man setter seg ned og prater og skal skrive, så finner man fellesnevnere. Jeg synes det er lettere å åpne meg opp til en kvinne. I en låtskriversituasjon setter man seg ofte ned med en person man ikke kjenner. Jobber man med en kvinne, har man ofte flere like erfaringer.

Tove forteller at det også etter hvert vil komme en musikkvideo til Mistakes:

- Jeg tror det blir den beste videoen jeg har gjort. Før har jeg hatt mange storslagne videoer, som Borderline, som vi filmet på Svalbard. Men denne tror jeg kommer til å bli noe helt spesielt. Den er regissert av Joanna Nordahl og kommer i september!

Les også: Emma Knyckare vil forbikjøre svensk likestillingslov

Og denne: Det blir film av DJ-en Aviciis liv

Caption this #WannaMakeMistakes Et innlegg delt av Tove Styrke (@tovestyrke) tirsdag 19. Sep.. 2017 PDT

ₐₙgₑₗᵢc Bₐby står och tjurar #90nellystreet #fashionweek Et innlegg delt av Tove Styrke (@tovestyrke) mandag 04. Sep.. 2017 PDT

Hi Et innlegg delt av Tove Styrke (@tovestyrke) onsdag 09. Aug.. 2017 PDT

🍒 s/o @zelamfezzahaye for making the sickest clothes Et innlegg delt av Tove Styrke (@tovestyrke) fredag 07. Juli. 2017 PDT

Midsummer 🌞 Picture genius cred @rebeckahoog Et innlegg delt av Tove Styrke (@tovestyrke) fredag 23. Juni. 2017 PDT

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen