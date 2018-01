Kendrick Lamar slipper ny singel

🚨OPPMERKSOMHET ALLE SAMMEN! Kendrick Lamar har sluppet en ny låt, og vi i redaksjonen er bare ikke forberedt på dette!🚨

Kendrick slapp torsdag låten 'All The Stars' sammen med Grammy-nominerte sanger SZA.

I pressemeldingen fra Universal Music Norge, melder plateselskapet at låten blir en del av det kommende prosjektet 'Black Panther: The Album'. Låten er i forbindelse med den kommende Marvel-filmen 'Black Panther'. Albumet inneholder musikk som er inspirert av filmen og laget for filmen.



Dette er første gang Compton-rapperen har laget musikk til en film, og det er også første gang Marvel integrerer helt nye låter i en av sine filmer.

- At jeg får bidra min kunnskap innenfor produsering og musikk sammen med filmens regissør Ryan Coogler og Marvel er noe jeg er glad for, forteller Kendrick i pressemeldingen.

I 2017 slapp Kendrick kritikerroste albumet 'DAMN', som ble regnet som et av de beste albumene fra ifjor av flere utenlandske medier. Kendrick er også nominert til hele syv priser under årets Grammy Awards. 2. mars spiller han i Oslo på Telenor Arena.

Vi gleder oss! 😍

