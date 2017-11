Karpe Diem solgte 10.000 kinobilletter i Oslo - på én dag

Tidligere denne uken kom nyheten om at Karpe Diem nå tar det siste prosjektet sitt, Heisann Montebello, til norske kinoer.

Magdi Ytreeide Abdelmaguid røpet overfor NTB at Adjø Montebello er en film uten regler, hvor mange sjangre mikses.

For første gang har Karpe Diem skrevet musikk til bildene, i tråd med grunntanken om at «Heisann Montebello» er et visuelt prosjekt.

Interessen for filmen har vært enorm, og kinoer over hele Norge opplevde stort trykk da billettsalget startet torsdag.

- Dette er sjeldent bra og helt unikt, vi har nok aldri sett noen handle så raskt, så raskt at systemet vårt brøt sammen da vi åpnet billettsalget! På ett døgn solgte Nordisk Film Kino mer enn ti tusen billetter! Det er flere enn «Star Wars: The Last Jedi» på seks dager. Og Star Wars er en typisk forsalgsfilm, og har også svært gode tall! sier programdirektør Christin Berg i Nordisk film i en pressemelding.

Karpe Diem under Findings 2017.

Også i Trondheim gikk det unna. Der har billettsalget allerede oversteget 2500.

I en pressemelding sier manageren til Karpe Diem, Silje Larsen Borgan, at de er glade for at mange har lyst til å få med seg filmen.

- Vi håper alle som var i Spektrum kommer for å se hva de var en del av, og at alle i hele landet som ikke var der, får muligheten til å oppleve konserten og den absurde fiksjonsdelen – på sin lokale kino, sier hun.

