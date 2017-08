Justin Bieber ute med ny låt

Torsdag kveld slapp Justin Bieber (23) og BloodPop sin nye singel, «Friends».

Låten er skrevet i samarbeid med Julia Michaels, som også jobbet med BloodPop på Justin Biebers megahit «Sorry».

BloodPop, eller Michael Tucker som han egentlig heter, er en amerikansk artist, låtskriver og produsent. Han samarbeidet også med JB på «Purpose» fra 2015.

Justin Bieber har i sommer vært oftest å høre på Luis Fonsi og Daddy Yankees remix av «Despacito».

25. juli sjokkerte Biebs fansen med å avlyse resten av Purpose World Tour på grunn av såkalte «uforutsette hendelser».

I etterkant la han ut en beskjed på Instagram der han forklarte at han har latt bitterhet, sjalusi og frykt styre livet sitt, og at han nå er glad for at han har mennesker i livet sitt som minner ham på hvem han er og hvem han ønsker å være.

Justin Bieber under Purpose Tour i San Juan.

- Jeg vil ikke skamme meg over feilene mine. Jeg vil være en mann som lærer av dem og vokser på dem. Jeg vil at dere skal vite at denne turnéen har vært utrolig og har lært meg så masse om meg selv. Jeg blir minnet på hvor velsignet jeg er som har en stemme i denne verden, skrev han.

