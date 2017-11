Går til filmen: Nå sier Karpe Diem «Adjø Montebello» – på norske kinoer i desember

– Det kommer masse ny musikk i filmen, røper Magdi Ytreeide Abdelmaguid til NTB, og sier at det er «en film uten regler» som blander mange ulike sjangre. For første gang har Karpe Diem skrevet musikk til bildene, i tråd med grunntanken om at «Heisann Montebello» er et visuelt prosjekt.

– Nesten alltid ellers i vår verden kommer musikken først, før bildene. Her har det hele tiden vært bordtennis mellom musikk og bilde, og det er det som skiller denne musikken. Det henger mer naturlig sammen.

Chirag Patel og Magdi Ytreeide Abdelmaguid entrer kinoformatet, med spillefilmen "Adjø Montebello", som Thea Hvistendahl har regi på.

Sentralt står konsertopptakene fra de tre utsolgte konsertene i Oslo Spektrum, med med en vri som skiller «Montebello» fra andre, tradisjonelle konsertfilmer: Uten at de nærmere 30.000 publikummerne som var til stede visste det, preger filmens historie også konsertens scenografi og koreografi. «Fiksjonsnarrativet er det bærende», het det da NFI innvilget nesten en million kroner i tilskudd.

– Konsertene i Spektrum var der og da, vi gjorde dem for dem som var i publikum. Men mye som virket som en stor del av showet da var egentlig en del av det som nå kommer på kino. Store deler av handlingen dreier seg rundt konserten, sier Magdi, som sier det ikke er noen tradisjonell konsertfilm.

– Det har vi gjort allerede. Vi har en tendens til å kjede oss fort. Allerede da vi begynte «Heisann»-prosjektet ville vi ikke bare dokumentere konsertene, men sette dem inn i det universet vi prøvde å skape. Filmen føles ut som en stor, men likevel naturlig, avslutning.

Chirag Patel i en scene fra den desemberklare kinodokumentaren "Adjø Montebello", som Thea Hvistendahl har regi på og som er avskjed med hele "Montebello"-universet kjent fra syv låter/musikkvideoer.





Desemberpremiere

Nå jobber Magdi og makker Chirag Patel med de siste detaljene på filmen, som i likhet med prosjektet den avslutter blir like meningsbærende – og er sagt å utfordre grensen mellom underholdning og politikk. Premiere står torsdag 7. desember, og frem til og med 10. desember vil den vises på kinoer over hele landet. Billettsalget starter onsdag denne uken.

«Adjø Montebello»-regi er ved Thea Hvistendahl, som allerede står bak to av Karpe Diems to sterke videoer, Spellemannsvinneren «Den islamske elefanten» samt den avsluttende fiksjonsdelen på «Attitudeproblem», som begge inngår i Montebello-prosjektet.

Den kinoaktuelle Karpe Diem-filmen "Adjø Montebello" kalles "en fengende fiksjonsvri på konsertfilmsjangeren", og vises på norske kinoer over hele landet 7.-10. desember.

– Hun er fantastisk, en dyktig filmskaper både på regi- og manussiden, sier Magdi som medgir at han og Chirag «liker å ha styring», men leter etter de som vil det samme som dem.

– Når vi jobber tett med noen, er det samarbeid. Vi jobber med folk som heller ikke er låst, som vil inn i våre hoder, slik vi vil inn i deres. Og når man finner dem, kan de godt knuse ideene dine uten at du tar det personlig.

– Hvordan er det å bli sett utenfra av en filmskaper?

– Det er rart, men jeg føler man lærer mye i prosessen. I filmen er vi innom ulike versjoner av oss selv, der egenskaper ved personlighetene våre er forsterket – både gode og onde. Det er spennende å se, for det er kanskje først da man ser personligheten sin tydelig?

Den kinoaktuelle Karpe Diem-filmen "Adjø Montebello" kalles "en fengende fiksjonsvri på konsertfilmsjangeren", og vises på norske kinoer over hele landet 7.-10. desember. Foto: akam1k3





Personlig lang reise

«Heisann Montebello» har vært litt av en reise for Karpe Diem. Det ble totalt syv låter og syv videoer, sluppet punktvis, og som samlet seg opp en rekke priser og nominasjoner underveis. Den siste låten, "Gunerius", ble sluppet i august ifjor, men kom til lenge før:

– Jeg skrev versene rett etter at jeg var på ultralyd for de to første barna mine – da jeg så at det ble tvillinger. Det er rart, de fyller tre år rett før filmen har premiere. Så personlig har det vært en ganske lang reise, sier Magdi, nå trebarnsfar.

– Hadde dere noen anelse om hvor stort «Heisann Montebello» ville bli?

– Vi hadde en idé fra start til slutt da vi gikk i studio for tre år siden. Men at det skulle bli så stort når det kom til antall lyttere, og hvordan vi nådde ut: Nei. Selve den musikalske og visuelle planen hadde vi grovskissen til.

De tre utsolgte Karpe Diem-konsertene i Oslo Spektrum var mer enn konserter: Den fiksjonelle historien som fortelles i filmen preget også konsertens scenografi og koreografi.





Mellomgenerasjon

Magdi understreker at Karpe Diem prøver å ikke låse seg, fordi verden forandrer seg og musikken – ikke minst rap og hip hop – med den.

– I denne sjangeren må du være dagsaktuell, «dette føler jeg i dag», samtidig som du skildrer dine følelser for det som skjer rundt deg. Det er en spesiell tidsalder vi lever i. Når du tenker over det, er det helt drøyt. Men det går så gradvis at man undrer hvor langt det kan gå før det kommer en motreaksjon.

Magdi Ytreeide Abdelmaguid i en scene fra den desemberklare kinodokumentaren "Adjø Montebello", som Thea Hvistendahl har regi på og som er avskjed med hele "Montebello"-universet kjent fra syv låter/musikkvideoer.





– Du er blitt 33 år og trebarnsfar, mens Karpe Diem har eksistert i 18 år. Hva har det å si for uttrykket?

– Vi er en mellomgenerasjon: Vi er ikke del av det nye kullet, men heller ikke å finne blant de legendariske fra det første kullet. Det er et bra sted å være! Det samme med alderen vår: Vi har levd en stund allerede, men er unge nok til å elske å dra på turné og på party. Vi er ansvarlige, og har lyst til å være uansvarlige – og det kan vi være i musikken. Det er både spennende og vanskelig. Det er deilig med et bein i hver leir, det er vi vant til fra oppveksten, sier Magdi, som sier at de to i dag lever «svært ulike liv», selv om de henger med hverandre hele tiden.

– Det er barna for forandrer innfallsvinkelen min, sier han.

Den kinoaktuelle Karpe Diem-filmen "Adjø Montebello" kalles "en fengende fiksjonsvri på konsertfilmsjangeren", og vises på norske kinoer over hele landet 7.-10. desember.





Myndighetsalder

Enn så lenge er barna hans små. Men om at Karpe Diem nå har nådd myndighetsalder, sier Magdi:

– Det er sjukt å tenke på! Mange glemmer det, og hva hip hop var på den tiden vi startet i 2000. Vi har også vennet oss til det, men av og til tenker vi «dette hadde vi aldri trodd». Ikke noe av det vi driver med nå, var del av planen da.

– Hvordan går dere videre etter et slikt feiret suksessprosjekt?

– Vi er allerede i gang i hodet, sier Magdi, som innrømmer at det er «rart» å være ferdig med et prosjekt som i årevis har preget livene, der han alltid plukket opp nye ideer og inspirasjon fordi ingenting var låst og de alltid kunne ta en ekstra omvei – eller snarvei.

Karpe Diem under Findings 2017.

Fire dager i desember vises «Adjø Montebello». Om han er spent på hvordan fansen vil motta den?

– Nå prøver vi å binde sammen det hele. Folk kommer til å se filmen med svært ulike øyne. Alt etter hvor interessert de er, hvor mye det vet om universet, vil de kunne finne mange lag og kunne dykke dypere ned i det.

– Men det er ikke et takk og farvel?

– Vi er ikke ferdige, sier Magdi.

«Montebello» - Karpe Diem * Musikalsk og visuelt prosjekt i tiden november 2015 til den avsluttende kinodokumentaren «Adjø Montebello» har desemberpremiere i 2017. * Består av sangene/musikkvideoene «Au pair», «Hvite menn som pusher 50", «Lett å være rebell i kjellerleiligheten din», «Hus/hotell/slott brenner», «Attitudeproblem», «Den islamske elefanten» og «Gunerius», sluppet i tidsrommet november 2015 til august 2016. * Låtene ble senere samlet som albumet «Heisann Montebello», og blant annet utgitt som singelboks på vinyl. * Priser: «Hvite menn som pusher 50" vant Spellemannpris for årets musikkvideo, mens «Lett å være rebell i kjellerleiligheten din» var dobbeltnominert, og senere innbragte P3 Gull 2016-pris som årets låt, mens Karpe Diem ble årets liveartist. I januar vanket det fire ganger Spellemann-nominasjon, med priser for årets album og årets urban for «Heisann Montebello», som de dessuten ble nominert i tekstforfatterklassen med. Thea Hvistendahls video «Den islamske elefanten» ble nominert i klassen for musikkvideo.

