Donkeyboy er tilbake med ny singel. Utgangspunktet fant de på loftet (!) i barndomshjemmet

Donkeyboy slo gjennom for alvor for åtte år siden med låten «Ambitions». Siden den gang har de slått hitlisterekorder, spilt x antall konserter og sluppet en rekke suksessfulle singler du garantert har hørt før, som Sometimes, City Boy, Triggerfinger og Crazy Something Normal.

Etter halvannet års pause er de tilbake med singelen Kaleidoscope.

Vi var nysgjerrige på hva gutta har holdt på med i mellomtiden, og tok derfor en prat med Cato Sundberg og Peter Michelsen på slippdagen!

(Praten ble også en podcast som du kan høre her eller lenger ned i artikkelen!)

Inspirert av Stranger Things

Cato og Kent Sundberg fant faktisk keyboardet som er utgangspunktet for den nye låten på loftet i barndomshjemmet deres.

- Tidligere har vi alltid startet med en gitar eller data hvor det er plugins, men vi fikk tak i en gammel analog synth, Roland Juno-106. Ved at man jobbet på den, så var det litt ekstra inspirerende, for du hadde liksom en ekte synth foran deg. Det fargelagte hele låten, så vi laget en nesten hundre prosent analog låt denne gangen. Veldig synthdreven, sier Cato.

- Så er det en TV-serie som heter Stranger Things. Soundtracket er analogt, og det inspirerte oss en del.

Donkeyboy er et suksessband uten like. Nå er de tilbake med ny singel.





- Hvorfor valgte dere å kalle den for Kaleidoscope?

- Vi samarbeider med en amerikansk kamerat av oss og hadde en tekst som var nesten helt ferdig, men så mente han at hooket måtte være mer tydelig. Så han foreslo at vi skulle kalle låten Kaleidoscope. Så vi forandret noen tekstlinjer og det passet veldig bra med stemningen i låten.

- Kaleidoscope - det det er, er jo et analogt optisk instrument, legger Peter til.

- Du ser i det, vrir og så kommer det masse forskjellige farger og triangler.

- Det var en veldig populær leke på 80-tallet, og den låten her er det også litt sånn 80-tallsvibe i.

Hør Kaleidoscope her:

Fire låter inne på VG-lista samtidig

Donkeyboy er første norske artist/band som hadde fire låter inne på VG-lista samtidig. Til sammen har de dratt i land 31 platinatroféer og er streamet hele 200 millioner ganger, bare i Norge. Det er med andre ord ingen tvil om at gutta appellerer bredt. Men hva er nøkkelen deres?

- Låter er viktig. Det er klart at det var flere faktorer da vi slo gjennom med at det fargerikt, nytt sound, bra låter, Linnea Dahle var med. Det var mange faktorer som klaffet likt. Men vi har hatt mange nummer en siden det. Jeg tror bare at en god låt i bunn og grunn som har litt identitet er det aller viktigste, sier Cato.

Donkeyboy og Linnea Dahle på VG-lista topp 20-showet på Rådhusplassen i 2009.

- Det er sprøtt å se noen ganger, for man kan se alt fra barn til bikere på konserter med Donkeyboy. Så det er bare et sound som kan appellere til alle. Akkurat hva som gjør det vet jeg ikke helt, legger Peter til.

Produserte for Selena Gomez

For en liten stund siden ble Cato og Kent invitert av produksjonsteamet Stargate til Los Angeles. Der var de med på å produsere låten Cologne for ingen ringere enn Selena Gomez. Mens to låtskrivere laget vokalmelodi og tekst, lagde Donkeyboy-gutta tracket. Men klarte å misse sjansen med å snakke med popkometen da de dumpet borti henne i studioet.

Donkeyboy har produsert musikk for popdronningen selv - Selena Gomez.

- Selena Gomez var ikke der, men den kvelden vi jobbet i LA kom hun inn i studioet. Det var bare meg og brodern der, pluss lydteknikeren vi hadde, forteller Cato.

- Hun gikk forbi meg, jeg så henne ikke forfra. Jeg trodde hun var en som jobbet i studiokomplekset der. Så jeg angrer på at jeg ikke gikk bort og bare pratet litt med henne.

- Hun tenkte sikkert: «Dere er skikkelig uhøflige!», skyter Peter inn.

Donkeyboy på konsert på Akershus festning 8. mai 2012.





Sjokkert av pissoaropplevelse med Oslo Ess

Med noen år på veien som musiker skjer det mye rart, og Donkeyboy har flere drøye historier på lager. Noen, ifølge dem selv, for drøye til å dele. Men på VG-lista turnéen for noen år siden ble de kjent med rockebandet Oslo Ess.

- De hadde bestemt seg for at han ene som også heter Peter der, skulle følge etter meg inn på toalettet. Han står bak meg i køen og vi prater, sier Peter.

- Så stiller jeg meg opp og begynner å tisse, så plutselig tar han det tomme champagneglasset sitt under strålen min og fyller opp glasset sitt. Så sier han «Har du lyst til å se noe sjukt?», og jeg sier «Eh... nei.» Så tar han champagneglasset og drikker tisset mitt.

- Det sjuke er at han som står ved siden av meg i pissoaret kikker på oss og tror at han og jeg har en sånn sjuk fetish og friker helt ut. Så går han og jeg kommer ut av doen og ser ut som et spøkelse. Og så står Samsaya der og lurer på hva som har skjedd med meg. Etter noen minutter vet alle det, og til slutt står det i nettaviser. Så det er en av de sykeste tingene jeg har opplevd av sånne rockehistorier, sier han.

Vil gi ut ny EP

Fremover satser Donkeyboy på å gi ut mer ny musikk.

- Vi håper å ha ferdig noe ganske snart. Vi opplever at vi får veldig bra tilbakemeldinger på soundet vi har nå, så kanskje vi skal fortsette litt innafor det fremover, sier Peter.

- Jeg tviler på at det blir et album, men kanskje en EP. Og det kommer ikke til å ta ett og et halvt år nå altså!

Hør hele podcasten under:

