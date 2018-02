Demi Lovato kommer til Norge

Demi Lovato annonserer sin aller første Europaturne. 25-åringen skal innom innom 14 byer, og Oslo blir en av dem. Dette blir aller første gang Demi gjør sin første arenakonsert i Norge.

1. juni holder hun konsert i Oslo Spektrum, melder Live Nation i en pressemelding.

Demi Lovato opptrer i Miami, Florida



I juli slapp popstjernen singelen sin «Sorry Not Sorry» som gikk dobbelt platina. Låten har over 500 milioner streams, og klatret til nummer 1 på musikklistene. I følge Live Nation, kapret Demis sjette album «Tell Me You Love Me» førsteplassen på iTunes i 37 land. I tillegg lanserte Demi dokumentaren «Simply Complicated», som fokuserer på Demis fortid og fremtid.

- Det er en glede å gi hennes dedikerte fans muligheten til å oppleve den populære artisten i Norge, skriver Live Nation i pressemelding.

Billetter er i salg den 15. februar kl. 09.00.

