Chris Cornells enke med rørende farvelbrev

NEW YORK (Side2.no): Det er litt over en uke siden musikeren Chris Cornell tok sitt eget liv etter en konsert i Detroit. Soundgarden-vokalisten ble bare 52 år.

Dødsfallet sjokkerte musikkindustrien, som Cornell hadde satt sitt uutslettelige preg på gjennom flere tiår både gjennom Soundgarden og Audioslave.

- Chris Cornell var en av de store rockevokalistene som vokste fram på 90-tallet. Han kom til grønsjen med en blanding av ian Gillans stemmeprakt og Bruce Dickinsons nøtteskrike, men med ballader som «Black Hole Sun» viste han også at han var mer enn bare en kraftkar i stemmeavdelingen, uttalte musikkjournalist Asbjørn Slettemark til Nettavisen.

Chris Cornell kommer til å bli savnet av musikkverdenen, men det savnet blekner naturligvis i sammenligning med savnet som hans enke Vicky og deres to barn føler.

Hun har skrevet et farvelbrev som Billboard har fått lov til å publisere.

«Til min søte Christopher, du var den best far, ektemann og svigersønn. Din tålmodighet, empati og kjærlighet var alltid synlig», innleder enken med.

Vicky skriver at de hadde det fantastisk sammen det siste tiåret, og at hun er lei seg for at hun ikke så hva som skjedde med ham den kvelden han tok sitt eget liv.

«Jeg er lei meg for at du var alene, og jeg vet at det ikke var deg, min søte Christopher. Dine barn vet også det, så du kan hvile i fred. Jeg er knust, men jeg vil stå oppreist for deg og jeg vil ta vare på våre vakre barn. Jeg skal tenke på deg hvert minutt av hver dag og kjempe for deg».

Chris Cornells enke avslutter med at «det sies at stier som har krysset hverandre, skal krysse hverandre igjen, og jeg vet at du vil finne meg, og jeg skal vente på deg her».

Chris Cornell begraves i Los Angeles fredag.

