ZARA LARSSON X H&M

Vi digger Zara Larsson og hennes sterke meninger, og i dag kom H&M ut med et helt nytt samarbeid med popstjernen. Samarbeidet består blant annet av en eksklusiv kolleksjon, og kommer i forbindelse med utgivelsen av hennes debut-album som kommer senere denne våren.

Musikktalent

H&M er kjent for å jobbe med og gi støtte til musikktalenter og fortsetter trenden ved å samarbeide med Zara. Det vil også være mulighet for å forhåndslagre Zara Larssons svært etterlengtede album So Good på hm.com fra og med i dag.

"Jeg er så glad for å samarbeide med H&M. Jeg har alltid vært fan av merkevaren, de er morsomme og tilgjengelige for alle typer jenter, noe som er viktig for meg. I tillegg er det så gøy å jobbe med H&M-teamet! Jeg gleder meg sånn til å dele det vi har jobbet med sammen!"

Ekslusiv kolleksjon

Samarbeidet omfatter også en eksklusiv kolleksjon utviklet av Zara i samarbeid med H&Ms design-team. Ved å mikse edgy streetwear og glamorøse sceneantrekk gjenspeiler kolleksjonen Zaras personlige stil. Kolleksjonen vil være tilgjengelig i utvalgte butikker og online fra 18. mai.

Vi gleder oss til å se kolleksjonen!