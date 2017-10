Vinterens fineste ballkjoler

Vi går den store festsesongen i møte og da er det lov å dra på litt ekstra på finstas-fronten. Enten du skal på skoleball, julebord eller planlegger en stor nyttårsfeiring er en ballkjole en sikker vinner.

Vi har lett nettet rundt og funnet ballkjoler i alle farger, lengder og fasonger. Her varierer prislappen også, slik at alle vil kunne finne noe innenfor sitt budsjett. En spektakulært antrekk trenger faktisk ikke å tømme sparekontoen!

Lyse nyanser

En ballkjole trenger ikke å være mørk, selv om det for mange er et opplagt valg. Duse farger som rosa, lilla og hvitt er sesongens store trender og du kan leke Askepott under årets store fester.

Kjole 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -6







Skinnende materialer



Vi elsker tiden av året da vi kan ta frem litt glitter og glam! Bruk paljetter, sølv, gull og skinnende materialer for alle de er verdt! Det er nå du kan drysse deg i glitter fra topp til tå!

Kjole 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6



Røde kjoler

Sesongens store trendfarge! Rødt signaliserer kjærlighet, lidenskap og er absolutt ikke for den som vil blende inn i mengden. I en rød kjolen ønsker du oppmerksomhet!

Kjole 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6











Mørke farger

Sort, grått og mørkeblått er klassikere som aldri går av moten. Velger du en kjole i en mørkere farge kan du ta den frem til de fleste anledninger , år etter år.

Kjole 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6



Korte kjoler

En aften- eller ballkjole trenger ikke nødvendigvis å være lang. Det finnes en flust av lekre kjoler i kortere varianter som passer ypperlig til både julebord, ball og nyttårsfeiring.

Kjole 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Her kan du titte på flere kjoler!