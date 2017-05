Vårnyheter til under 500-lappen

Denne uken har vi virkelig begynt å kjenne at våren er på vei. Tykke gensere har blitt byttet ut med lette t-skjorter og lange jakker blir igjen hjemme. Energien bobler over og humøret er på topp. Nå skal vi fylle garderoben med herlige, lette plagg.

Vi har trålet nettbutikkene etter nye plagg som kan sprite opp garderoben til tiden som kommer. Lette kjoler, kule sneakers,og sandaler er det vi ønsker oss nå.

Under finner du våre favoritter som alle ikke koster mer enn 500 kroner!

Delikate fargekombinasjoner





Ny styling



Lag-på-lag trenden er en stor favoritt hos mange. Det er likevel skjedd noe nytt den siste tiden. Noe av det hotteste du kan ha på deg nå er kjolen over et par bukser. Prøv deg på den nye stylingen uten å tømme kontoen. Alle produktene koster under 500-lappen!





Les også: 17 røde kjoler til 17. mai

Flørtende og feminint

Endelig kan vi vise bare legger og hud. Se etter feminine kjørt som kan brukes til både hverdag og fest.





Les også: Vårens mest trendy sandaler

LES OGSÅ