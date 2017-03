Vårens fineste sneakers

Vi digger den sporty looken og er det en ting som står på ønskelisten vår denne sesongen, er det et par kule sneakers. Utvalget av fine sneakers denne våren er enormt og det er vanskelig å velge en favoritt.

Skoene kan kombineres med alt, enten det er et par skinny-jeans, skjørt eller kjole. Og det beste av alt - det er jo så deilig å ha på føttene!

Denne sesongen går vi hovedsakelig for jordnære toner og pastellfarger og vi har plukket ut noen av våre favoritter:

Nike Roshe - Nike Huarache - Nike Air Max Thea - Nike Air Max 90

Puma Fierce - Adidas originals - Reebok Pilox

Asfvlt Speed Sock - Adidas originals superstar - Puma Basket Platform

Platform-sneakers er i vinden som aldri før og de populære skoene fra Superga er helt perfekte nå. Sjekk de fine fargene!

Gull her - Semsket her - Sølv her

Dersom du ønsker en mer edgy look kan antrekket piffes opp ved hjelp av en litt tøffere variant:

Puma platform - Fenty Puma by Rihanna - Nike Air Max

Klikk her for å se flere lekre vårsko.