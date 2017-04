Vårens fineste jakker

Solen skinner og temperaturene stiger. Endelig er det trygt å pakke bort dunjakken og finne frem nye, lette favoritter.

Det florerer av nyheter i butikkene og heldigvis for det. Ytterplagget er ofte avgjørende for hele antrekket - hvert fall her i landet.

Her er jakkene du bør investere i denne våren:

Denimjakken

Denimjakken er tilbake og er vårens enkleste plagg når det kommer til styling. Uansett hva du har på deg, vil denimjakken gjøre antrekket kulere! Kast deg på denim-on-denim bølgen eller gi sommerkjolen en røffere vri med jeansplagget.

Jakken passer utmerket under en oversized kåpe og vil du være superchic kan du dra ned jakken nedover skuldrene og sette fokus på livet med et belte.

Jakke fra Rich & Royal HER - New Look HER - Only HER -edc by Esprit HER -Levi's® HER -New Look HER

Se flere denimjakker her!





Trenchcoaten

En klassiker som aldri går av moten. En nykommere på fargefronten og desidert en farge du kommer til å se mye av de neste måneden er rosa. Finn en variant som passer din garderobe, eller stats på klassikeren i beige, sort eller blå.

Trenchcoat fra Vero Moda HER - Polo Ralph Lauren HER - Samsøe Samsøe HER - Ganni HER - Lauren Ralph Lauren HER

Her kan du titte på flere trenchcoat-modeller!

Skinnjakken

Kanskje en av de mest populære jakkene her i landet. Vi bare elsker skinnjakker i alle varianter, farger og fasonger. Den sorte bikermodellen vil gi ethvert antrekk en kult uttrykk mens en semsket variant med blomster eller frynser kan få frem boho-chic jenta i deg.

Se gjerne etter iøynefallende detaljer og nye fargevarianter.

Jakke fra Mango HER -Mango HER - Noisy May HER -Vero Moda HER - Mango HER - Holzweiler HER

Sjekk ut jakkenyheter her!

Blazeren

Designerne har lagt fokuset på markerte skuldre denne sesongen og derfor er også blazeren en jakke du trygt kan investere til våren.

Den herreinspirerte trenden er superkul og passer perfekt til jobb. Gjør den mer feminin med en delikat bluse og store øredobber. Designerne som viste trenden var Celine, Louis Vuitton, Balenciaga og Saint Laurent. Invester i en blazer med kvalitet som du kan bruke lenge.

Grå blazer fra New Look - Gull blazer fra Sofie Schnoor - Rosa blazer fra Max Mara - Blazer med rysjer fra Sportmax Code - Rutete blazer fra Etoile Isabel Marant - Stripete blazer fra Ganni

Se flere blazere her.

Flere trender



Photo by Wayne Tippetts/REX/Shutterstock

Vårens motebildet er utrolig spennende nettopp fordi den byr på så mange ulike trender. Se etter jakker med volanger, blomsterprint, statementermer, striper eller i helhvitt. Du kan ikke ta feil ved å gå til innkjøp av en jakke som skiller seg ut fra det du allerede har i garderoben.

Jakke fra 2ndDay HER - Rodebjer HER - Mango HER - YDE HER - PennyBlack HER - Sofie Schnoor HER - Freequent HER