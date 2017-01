Vårens beste stylingtriks

Noenganger må vi bare få sagt det - størrelsen teller!

Selv om vi er enige i at "less is more" vil motebildet leke litt med oss denne våren.

Uansett om du foretrekker en enkel, minimalistisk stil eller om du kaster deg på 80-talls trenden er det statementøredobber noe du må ha denne sesongen.

The 80s are back

Et par store, iøyefallende øredobber spriter opp antrekket og kan gi deg alt fra en kul, edgy look til en sexy eller preppy look.

Hent inspirasjon store motehus som la sin elsk på det dristige tilbehøret som Saint Laurent, Proenza Schouler, Marni og Celine. Noen lot modellen sprade nedover catwalken med kun en øredobb, andre lekte med usymmetriske former, ulike lengder, fasonger og materialer.

Du kan nesten ikke trå feil så lenge fokuset rett mot ørepynten! Se våre favoritter under.

