Våre beste skjønnhetstriks om høsten

Siden sommeren har temperaturen gått betraktelig ned, og man er nok ikke alene om at både hud, negler og hår blir påvirket. Alt blir hakket tørrere, som fører til at sminken blir ujevn og at neglene sprekker opp.

I tillegg til værforandringene kan faktorer som stress, søvnmangel og endringer i kosthold være med på å påvirke utseendet. Vi kan blant annet få kviseutbrudd eller områder med tørrhet.

Det positive er at det finnes gode og enkle løsninger for å få tilbake den gode balansen i huden, hvor hovednøkkelen er rikelig med fukt. Under finner du våre beste tips for å beholde en god glød gjennom høstkulden!

Gode rutiner morgen og kveld

Det beste du kan gjøre for huden din er å starte dagen med en god ansiktsrens, som fukter huden. Biosource Cleanser Softening Mousse er en rengjøringskrem for tørr hud, som skummer når den er i kontakt med vann for å rengjøre huden og fjerne sminke. Huden etterlates ren, myk og behagelig, og du vil få en fresh start på dagen!

Tips: Vask ansiktet i to omganger på kvelden, da det samler seg mye bakterier og smuss i løpet av dagen. Da vil du få en ekstra god rens i dybden!

Et godt grunnlag

Etter morgenrensen er det viktig å tilføre mer fukt til huden, og med en god fuktighetskrem vil også sminken sitte bedre gjennom dagen. Med fokus på tørr hud gjennom høsten anbefaler vi Moisture Surge Intense Skin Fortifying Hydrator fra Clinique, en rik krem-gelé som raskt fukter og beskytter hudbarrieren på en tørr hud.

Tips: Nå er den på salg til 25 %!

Fjern døde hudceller

En gode vane man bør ha året rundt er å eksfoliere huden 1-2 ganger i uken. Dette vil gi huden din en ny og fin glød, samtidig som du gjenoppretter fuktighetsbalansen. Treatment Enzyme Peel fra Emma S. får fantastiske kundeomtaler, som beskriver produktet som at det gjør underverker for tørr hud.

Tips: Massér produktet inn i huden i sirkler i ca. 1 minutt og huden vil etterlates silkemyk!

Gå inn i dybden

For å bekjempe tørrheten må fukten gå inn i dybden, og til dette anbefales et fuktighetsgivende serum. Valo Arctic Berry Cocktail Brightening Vitamin C Hydra-Oil fra Lumene har et unikt formula som effektivt beskytter tørr hud. Serumet er svært næringsgivende med blant annet omega fettsyrer og rent nordisk kildevann.

Tips: Påfør serumet på ferdig rengjort ansikt og hals før du tar på ansiktskremen.

Kos deg med hjemmespa

Det viktigste trikset vi har for gusten hud er å stresse mindre og å få nok hvile. Det er kanskje ikke alltid like lett å få ordentlig med tid til å senke skuldrene, men alle bør kunne skvise inn 15 minutter! Nylig lanserte Kicks en ny serie med ansiktsmasker, Sheet Masks, som du legger over ansiktet i et kvarter.

De finnes i fire forskjellige varianter: Age Defence Sheet Mask for en jevnere hudtone. Anti-Stress Sheet Mask beroliger stresset hud. Moisture Sheet Mask er for hud som tørster etter fukt. Nourishing Sheet Mask tilfører næring til huden og gir en oppfriskende følelse.

Reparer tørre tupper

Hvis man klarer å fullføre de gode rutinene for ansiktet morgen og kveld, vil tørrheten forsvinne og du vil sitte igjen med en nydelig glød. Derimot så kan håret også bli påvirket av kjølige temperaturer, så her må man legge inn en liten innsats.

Sachajuan Ocean Silk Technology er en intensiv pleiende hårkur, som vil ha en positiv virkning på hårcellene og bidrar til å gjenopprette hårets vitalitet og styrke.

Tips: Massér inn produktet i rent hår, kam forsiktig gjennom håret og la virke i fem til ti minutter før du skylle nøye.





Forsterk neglene

Det siste skjønnhetstrikset er å hjelpe neglene litt ekstra gjennom vinterhalvåret. Frustrasjonen kan bli høy når neglene ikke vokser, og bare sprekker. I tillegg så vil neglelakk sitte dårlig på sprukne negler, og da kommer Nail Repair Natural fra Trind inn som en reddende engel.

Tips: Bruk den som base under din vanlige neglelakk, så vil neglene bli sterkere i løpet av kort tid.