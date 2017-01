Vanessa Rudjord er ny gjestedesigner hos byMAGMALOU

Høsten 2017 debuterer den tidligere moteredaktøren og motebloggeren, Vanessa Rudjord, sin egen kolleksjon for det norske klesmerket byMAGMALOU og vi gleder oss. Kolleksjonen skal bestå av plagg Rudjord selv sliter med å finne i butikk - som den perfekte skinnbuksen og den klassiske sorte kåpen.

– Vi er utrolig stolte over å ha fått et moteikon som Vanessa med på laget. Hun har gjennom en årrekke inspirert en hel generasjon norske moteinteresserte magasin- og blogglesere, forteller Marthe Kveli Valeberg og Andrea Johannesen, som sammen står bak merket byMAGMALOU. Vi ba Vanessa designe en kolleksjon bestående av plagg hun alltid ønsker å ha i klesskapet og som sammen danner den perfekte garderobe. Resultatet ble 14 eksklusive plagg med fokus på kvalitetsstoffer som ull, silke og skinn, forklarer de to.

Rudjord beskriver kolleksjonen som drømmeplaggene hun aldri har funnet i noen butikk:

– Dette er plagg jeg alltid er på jakt etter. Det

kan være den klassiske svarte kåpa som er nesten

perfekt, men alltid har hatt feil slag eller feil

knapper. Nå har jeg fått laget den akkurat slik jeg

alltid har ønsket at noen lagde den. Vi har spikket på hver millimeter for at snittet skal bli perfekt og saumfart stoffmesser i Paris etter de beste og mest eksklusive stoffene, sier Rudjord.

Vanessa Rudjord X byMAGMALOU lanseres i august 2017.

Våre favorittplagg fra byMAGMALOU på salget nå:





Grå kjole her - Gull kjole her - Høyhalset kjole her - Rød jumpsuit her - lyseblå kjole her