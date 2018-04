Uteplassen: Inspirasjon til innredning

Endelig smelter snøen og vi kan bevege oss ut. Enten du er heldig og har en flott hage eller du har balkong i storbyen, er du en av dem som har mulighet til å skape en liten oase for deg og dine kjære.

I måneder fremover er tross alt uteplassen stedet man tilbringer mange timer på, og du skal derfor kunne innrede den etter din personlige stil.

Under håper vi du finner tips og inspirasjon til hvordan din lille oase kan se ut i tiden fremover.

Grønne planter og blomster skaper en fantastisk og lun steming. Så uansett hvor mye eller lite plass du har, bør du investere i noen potteplanter til utearealet.

Kosekrok

Har du en balkong må du tenke funksjonalitet, men også komfort og riktig atmosfære. Gå til innkjøp av møbler som ikke tar for mye plass, eller kan klappes sammen. Lette kafèsett, planer og lys gjør vinudere på små areal.

Enkelt og eksklusivt

Det er gøy å kunne dra litt av innredningen inne ut. Ta med deg farger pg skap en helhet ute på balkongen eller terrassen. Uteplassen skal være akkurat slik du selv vil, og det er ingenting som er rett eller galt. Vil du bruke badematten som et teppe ute - ja, da gjør du det.

Lounge følelse

Har du mye plass å boltre deg på kan du virkelig skape en herlig uteplass som automatisk fører til at skuldrene senkes. Bruk store møbler, rolige fargepaletter, puter, tepper og dekor for å skape en lounge stemning.

Del gjerne uteplassen i to, om du har plass: en spisekrok og en komfortabel sofakrok. Innred gjerne med litt grønt for å skape et urbant miljø.

Fargelek

Mange innreder uterommet i den klassiske maritimstilen, hvert fall når det kommer til hytta ved sjøen.

Du trenger ikke å holde deg til den tradisjonelle fargepaletten når det kommer til utearealet. Finn inspirasjon i det som rører seg i interiørbildet akkurat nå. Rosa er en stor trendfarge og i kombinasjon med hvitt, grått, sort og grønt kan den søte fargen skape en hyggelig atmosfære.

Hvem hadde ikke hatt lyst på denne fantastiske loungesofaen her?

