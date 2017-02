Ukens treningsnyheter!

Det er ingen tvil om at vi går mot våren. Solen varmer skikkelig og snøen smelter i rekordfart. Det er mange som har benyttet seg av fridagene i vinterferien og tatt turen på fjellet - det kan være siste sjansen for mange.

I Oslo har mange knytt på seg joggeskoene og tatt første løpeturen ute allerede. Flere finner treningsgleden igjen og følelsen blir bare forsterket når vi føler oss superfreshe i tillegg. Her er ukens lekreste treningsnyheter som kan hjelpe deg med å finne motivasjon til å gjennomføre ukens treningsøkter.

Tights

Tights Reebok - Skins - Adidas - Nike - Nike- Reebok

T-skjorter og topper

Jenter liker gjerne å fargekoordinere antrekkene. Sportsklær følger gjerne trendbilde, men det er aldri farger som ikke passer inn i treningsgarderoben.

Overdel Only Play - Nike - Nike - Even&Odd - Nike - Nike- Nike

Sko

Enten du er på utkikk etter nye løpesko eller et par til styrketrening er våren den beste tiden til å finne de lekreste nyhetene. Butikkene fylles opp av fargerike modeller - den ene mer innovative enn den andre.

Sko Puma - Columbia - Adidas - Nike - Desigual - Adidas - Adidas - Adidas

Slik skal vi kle oss på trening

Slik kan du style et antrekk til ukens treningsøkt:

Jakke HER - Sko HER - Tights HER - Topp HER - Bag HER