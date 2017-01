Ukens lekreste sneakers!

Vi snakker sneakers-heaven. Vi digger den sporty stilen og ingenting slår en god sneaker på foten. Det er umulig å ikke falle for motebølgen som kombinerer komfort, sport og trend!

Vi vil ha stilen til Gigi Hadid nå!

Vårens nyheter



Vårens trender viser et mangfold av modeller. Den hvite sneakersmodellen dominerer forsatt, men flere designere som Alexander Wang og DKNY har lagt sin elsk på print og farger.

Vårens nyheter begynner å ankommet butikkene og dette er de nyeste modellene denne uken!

Adidas Originals

Høye joggesko er allerede sett på føttene til de kule kidsa! Gir antrekket en kul og mer edgy look.

Denne modellen finner du her

Puma Fierce Knit

Den superkule modellen er en kombinasjon av performancete-knologi og mote med en tvist. Modellen finnes i både sort og hvitt.

Puma Fierce Knit Hvite - Sorte

Her kan du lese om hvordan du setter sammen et råkult sporty antrekk.



Girly girly

Til våren kommer vi til å se sneakers med feminine detaljer som blomster, blonder og sløyfer. Superfint til en kjole, skjørt eller dressbukse.

Sko fra Kennel + Schmenger

Franco Russo Napoli

Klikk her om du vil titte på flere sneakers



Dette er jo cuteness overload! Se så nydelige!



Sneakers fra MOA - Master of Arts

Sneakers fra Maripé

Se flere av vårens lekreste sneakers her



Asfvlt Sneakers

Det franske merket har raskt blitt en favoritt hos de unge og kule her i Norge. Ikke overraskende da deres sko er lette på foten og kan styles med både skjørt, kjoler og jeans. Et godt eksempel på hvordan mote og funksjonalitet går hånd i hånd og skaper en skomodell egnet for alle.

Asfvlt Area Low

Asfvlt Speed Sock

Liker du å gjøre gode kupp og elsker salg?



Her kan du se hvilke snekaers du kupper på janaursalgene!